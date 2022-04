44' : Oh Kylian, ohhhhh Kylian… Le kid de Bondy vient de nous sortir une action dont lui seul a le secret : crochet à droite, à gauche, et puis non finalement passement de jambes et reboum à droite, et galette en retrait pour Messi. La frappe de l’Argentin est parfaitement détournée par Desmas en corner.