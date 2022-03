Real Madrid - PSG EN DIRECT : La Mbappé-mania à Madrid, les compos probables... Venez vivre l'avant-match en live avec nous

Holà chicos, holà chicas ! On y est, c’est (enfin) l’heure des retrouvailles entre le PSG et le Real, trois semaines après la victoire des Rouge et Bleu de Kylian Mbappé dans un Parc des Princes incandescent. Après leur démonstration à la maison – malgré un mini-avantage d’un but seulement – les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir terminer le travail dans l’antre des Merengue s’ils veulent rêver de soulever la coupe à Saint-Denis en mai prochain. Le Bernabeu a beau être en travaux, il sera tout de même bien garni ce soir puisqu’on n’attend pas loin de 60.000 personnes sur le Paseo de la Castellana, dont Julien, notre envoyé spécial/petit veinard. D’ici là, on va tâcher de vous faire passer un bon moment jusqu’au coup d’envoi.

>> Rendez-vous dès maintenant pour suivre cet (avant, avant) avant-match en notre compagnie !