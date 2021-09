Au Parc OL,

Les nombreuses images angoissantes du malaise cardiaque de Christian Eriksen, le 12 juin dernier à l’Euro lors de Danemark-Finlande, sont encore dans les têtes de tous les amateurs de foot. Si bien que lorsque le réalisateur du match OL-RC Strasbourg (3-1), dimanche à Décines, a décidé de ne pas filmer Dimitri Liénard, figé au sol, certains téléspectateurs ont redouté le pire. On jouait les arrêts de jeu de cette rencontre de clôture de la 5e journée de Ligue 1 quand le polyvalent joueur du Racing, entré en jeu juste avant la mi-temps, s’est écroulé tout seul.

S’en sont suivies plusieurs minutes avant que la civière ne vienne évacuer le gaucher de 33 ans. Son coéquipier Alexander Djiku a heureusement été le premier à délivrer des nouvelles rassurantes en conférence de presse, une demi-heure après la rencontre : « Il nous a rejoints dans le vestiaire après le match. Il nous a juste dit que c’était un malaise. Il a fait quelques tests et tout va bien. »

« Dimitri a été pris en charge tout de suite par des gens compétents »

Immédiatement interrogé sur le sujet, l’entraîneur alsacien Julien Stéphan s’est montré plus mesuré, au moment de raconter cette séquence marquante du match. « Dimitri s’est mal senti sur le terrain, explique l’ancien coach rennais. Il a été pris en charge tout de suite par des gens compétents. On a pu le retrouver un peu plus tard dans le vestiaire. Il récupère doucement. Je l’ai vu quelques secondes, il marchait, il avait retrouvé ses esprits. Le docteur et le staff médical détermineront la marche à suivre pour lui ce soir. »

Solide victoire ce soir à domicile👌🏾😊! 3 points qui font du bien dans une magnifique ambiance. Focus sur le prochain match en espérant que tout aille bien pour Dimitri Liénard 🙏🏾 🔴🔵 @OL @RCSA pic.twitter.com/8DP0S1wq2V — Moussa Dembélé (@MDembele_10) September 12, 2021

D’après Julien Stéphan, Dimitri Liénard devait, sauf contre-ordre de dernière minute, rentrer à Strasbourg dans la nuit de dimanche à lundi, aux côtés de tout le groupe du Racing.