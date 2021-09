Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Prêts à rugir dès la présentation des équipes avec les 57.057 supporters attendus ce soir « Kariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim…. » ? Oups, désolé, ça c’était mardi soir. On nous annonce plutôt une affluence autour des 30.000/35.000 ce dimanche (20h45) pour un OL-RC Strasbourg a priori un brin moins attrayant. Les Lyonnais sont prévenus : avec leur reprise plus que mitigée au vu du calendrier (nuls contre Brest et Clermont, défaite à Angers), il leur faut vite une série positive pour tenter de recoller à leurs concurrents directs supposés dans la course au podium. Les mauvaises nouvelles ne manquent pas niveau effectif (encore que, diraient les supporters les plus acerbes), puisque Léo Dubois est forfait après s’être blessé au mollet avec les Bleus mardi, tout comme Tino Kadewere avec le Zimbabwe (quadriceps), alors que Damien Da Silva est suspendu. Les internationaux brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ont eu beau rentrer vendredi d’Amérique du Sud, ils pourraient être alignés par Peter Bosz pour ce match. Et évidemment, l’énorme coup dur extra-sportif de la semaine pour l’OL tient dans la condamnation de Jérôme Boateng, au terme de son procès pour « violences conjugales » envers son ex-compagne, jeudi à Munich. Dans le groupe ce soir, mais en manque de rythme et forcément perturbé par son éprouvante semaine sur le plan privé, il ne devrait pas connaître sa première titularisation. On ne sait pas vous, mais on est quand même curieux de voir où en est l’OL, où Xherdan Shaqiri pourrait disputer ses premières minutes de jeu. En face, ce nouveau Racing désormais dirigé par Julien Stéphan est pour l’instant décevant, avec comme l’OL un seul succès lors des quatre premières journées. A noter les absences de Fila (suspendu), Sissoko, Sahi et Mothiba (blessés). Et on a hâte de suivre la possible montée en puissance de Kevin Gameiro dans cette équipe.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-RC Strasbourg, rendez-vous par ici dès 20h30, avec un coup d’envoi à 20h45…