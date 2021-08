Depuis la reprise de la Ligue 1 début août, on est passé par toutes les émotions. On s’est d’abord pincé fort, fort, fort pour arriver à croire à l’arrivée de Leo Messi au Paris Saint-Germain, puis on s’est régalé devant les prestations proposées sur les pelouses de France, avec des matchs assez fous, du jeu offensif et des buts en pagaille, et on a pleuré, enfin, devant le pathétique spectacle offert dimanche soir lors du match Nice-OM à l’Allianz Arena.

Des jets de projectiles sur Dimitri Payet, un joueur qui se fait justice lui-même, et voilà que la soirée tournait au grand n’importe quoi, avec envahissement de terrain et combats de free fight à la clé. A tel point que la joie de retrouver des stades pleins et des ambiances de feu après un an et demi de privation a vite laissé place au dégoût, à la colère et aux interrogations.

Quelles conséquences ces événements vont-ils avoir sur la suite de la saison en tribunes ? Quelles réponses donner au fléau de la bêtise qui sévit encore ici et là dans nos stades ? Quid des avancées notables constatées ces dernières années dans les relations entre autorités publiques, instances du foot et groupe de supporters ? C’est à toutes ces questions que l’on a essayé de répondre dans le dernier numéro de Zone Mixte. On espère que vous apprécierez.

Le concept ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Jeux olympiques, Euro de foot, Tour de France, Ligue 1, Ligue des champions, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise et, surtout, une bonne dose d’humour, pour décrypter l’actu du moment. Car, oui, ça reste du sport, on se détend.

Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).