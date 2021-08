Après Deschamps, c’est au tour du capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris de sortir du silence après l'échec des Bleus cet été à l’Euro. Et comme le sélectionneur, le gardien de Tottenham a choisi L’Equipe pour faire le bilan de cette aventure terminée avant même d’avoir vraiment commencé. Après avoir rappelé qu’il n’avait toujours pas digéré ce 8e de finale face à la Suisse à Bucarest, Lloris a tout de suite voulu basculer sur les prochaines échéances à venir pour les Bleus, avec les qualifs pour le Mondial 2022 qui débuteront par trois matchs au mois de septembre (contre la Bosnie le 1er, en Ukraine le 4 et contre la Finlande le 7).

« Ce qui compte maintenant, c’est la prochaine Coupe du monde et que chacun fasse un peu plus pour l’équipe et s’adapte aux besoins de l’équipe, même si cela implique que certains sacrifient un peu plus que d’autres », a-t-il déclaré, faisant discrètement passer un petit message à ses coéquipiers après un Euro qui aura mis en évidence quelques tensions dans le groupe France.

« J’avais sorti celui qu’il fallait mais… »

Critiqué au soir de l’élimination aux tirs au but contre la Nati (on a notamment entendu çà et là que Lloris​ plongeait au petit bonheur la chance lors des pénos), le gardien aux 129 sélections a tenu à mettre les choses au clair. « Le matin du match, juste avant la réunion, j’ai demandé les penalties des tireurs suisses, et j’ai regardé la tendance, leurs habitudes. Le soir, ils ont tous tiré à l’opposé. Donc, après, tu te poses la question, pendant la séance, de savoir si tu continues à te baser sur les stats ou sur le feeling », a-t-il confié avant de faire une sorte de bilan personnel de compétence dans ce genre d’exercice.

« Les penalties, ce n’est pas un élément dans lequel je suis en réussite, sur l’ensemble de ma carrière, mais j’en ai arrêté, certains très importants. J’ai eu des moments de réussite, en 2019, mais la saison dernière, avec Tottenham, j’en ai pris dix sans en arrêter un seul, parfois en les touchant. C’est dommage pour moi que l’Euro ait fini comme ça. On m’avait attaqué sur les penalties avant le match, j’avais sorti celui qu’il fallait et on menait 3-1. Avec un peu de chance, on ne m’en aurait plus parlé », a-t-il lâché dans un sourire (jaune).