L’heure est venue pour Didier Deschamps de rendre des comptes. Le sélectionneur des Bleus est revenu, dans un entretien accordé à L'Equipe, sur l’échec de l'équipe de France, éliminée de l’Euro 2021 en 8es de finale par la Suisse après une fin de temps réglementaire invraisemblable (la Nati était menée 3-1 à la 80e avant de recoller). « Cela ne devait pas nous arriver », a commencé par dire DD.

Les causes de l’échec recensées par Deschamps, qui prévient tout de même en préambule ne pas vouloir chercher d’excuses, sont nombreuses. Sur la fin de match contre la Suisse, c’est le relâchement. « Le but de Paul Pogba semble sceller le sort du match, mais il restait encore 15 minutes. Le fait d’être habité par ce sentiment que c’est fait, qu’on est en quarts, conduit à un peu de relâchement et à ce deuxième but suisse qui à son tour, provoque un peu de fébrilité sur des organismes qui ont été très sollicités. »

Groupe de la mort et manque d’équité

On en vient donc à la deuxième cause : le fameux groupe de la mort et un manque d’équité certain entre les sélections hôtes et les autres équipes. « Cet Euro était particulier, avance-t-il. Les trois premiers de notre groupe (France, Allemagne, Portugal) se sont tous arrêtés en huitièmes de finale. Les quatre équipes qui ont atteint les demi-finales (Italie, Angleterre, Danemark, Espagne) sont quatre nations qui ont passé la phase de groupes dans leur camp de base habituel, avec leurs trois matchs à domicile. Vous allez me répondre que c’était le cas de l’Allemagne, aussi. Oui, mais dans un groupe avec trois matchs à fond, au cours desquels les organismes ont été très sollicités, y compris face à la Hongrie, qui a obligé ses trois adversaires à puiser dans ses énergies. Du coup, la gestion du troisième match n’a été possible pour personne… »

DD a-t-il été trop joueur ?

Enfin, et ça nous fait bizarre d’écrire ça, Didier Deschamps regrette de s’être « certainement écarté de son idée première », celle d’une équipe de France efficace offensivement mais avant tout solide. Ces Bleus étaient-ils trop portés vers l’avant ? « J’ai cherché à améliorer l’animation offensive, quitte à avoir un peu de déficit défensif, mais j’aurais voulu que ce déficit soit moins important. » De là à dire que les Bleus vont en remettre une couche défensivement, il y a un pas qu’on attendra de franchir. La France reviendra dans le game avec trois matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 entre le 1er et le 8 septembre (Bosnie, Ukraine et Finlande).