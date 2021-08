Cela restera l’une des images marquantes de la pathétique soirée vécue dimanche soir à Nice lors de Nice-Marseille à l’Allianz Riviera : alors que des supporters niçois venaient tentaient d’envahir le terrain pour en découdre avec les joueurs de l' OM​, un adjoint de Sampaoli a été filmé en train d’asséner un violent coup de poing à l’un d’entre eux.

One of the Marseille staff ran on and lumped a Nice fan ffs 🤣 pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u