Invité à s’exprimer en conférence de presse après les événements gravissimes survenus dimanche soir à l’occasion du match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, alors que des dizaines de supporters du Gym ont voulu envahir la pelouse pour s’en prendre physiquement aux joueurs de l' OM après que Payet leur a renvoyé un projectile qu’il venait de recevoir dans le dos, le président Jean-Pierre Rivère a tenu un discours pour le moins surprenant.

« C’est une déception que le match se termine comme ça. Bien évidemment, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, les images sont assez claires. On a eu des jets de bouteille d’eau, ça, on ne peut pas le contester effectivement, on a pu les voir. Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction de deux joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles, ou d’autres bouteilles, à travers la tribune de nos supporters, a pointé du doigt le boss des Aiglons. Puis après, ça s’est un peu enchaîné ce que je déplore et regrette… Je pense que le service de sécurité de Marseille n’a pas à intervenir sur le terrain et surtout frapper nos joueurs. Deux joueurs ont été frappés. Mais c’est pas le débat. »

« Je pense que la sécurité de l’Olympique de Marseille n’a pas à intervenir sur le terrain et surtout de frapper nos joueurs, deux de nos joueurs ont été frappés »



Rivère ne comprend pas la décision des Marseillais

Si une enquête de la commission de discipline de la LFP sera chargée dans les jours à venir de faire la lumière sur les responsabilités, certainement multiples, qui ont conduit à ce qu’un match de foot tourne à la foire d’empoigne en mondiovision, notons tout de même que Jean-Pierre Rivère semble passer sous silence celles d’une partie de ses supporters descendus sur la pelouse pour s’en prendre aux joueurs marseillais. Dans la bagarre générale qui a éclaté par la suite, il semblerait en effet – au vu des clichés postés par l’OM dimanche soir – que des joueurs olympiens ont aussi été physiquement touchés.

Le président de l'OGC Nice a poursuivi son intervention en conférence de presse en remettant en cause la décision des joueurs, du staff et des dirigeants marseillais de ne pas revenir sur la pelouse, estimant de son côté « que le match aurait pu reprendre ». « J’étais persuadé que cela se passerait très bien », a-t-il répété après avoir déjà tenu le même discours depuis le terrain au micro de Prime Video, sans qu’on sache très bien comment il pouvait se montrer aussi optimiste et catégorique.

Des dizaines de supporters du Gym ont tenté d'envahir la pelouse pour en découdre avec les Marseillais. - Valery HACHE / AFP

« Ce qui est clair c’est que tout le monde a décidé de reprendre le match. Le préfet a demandé de reprendre le match. Les responsables du service d’ordre ont dit "franchement pour nous il n’y a aucune problématique à reprendre le match" et là, je n’ai pas très bien compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas vouloir reprendre le match. On leur a conseillé de reprendre le match, il restait 15 minutes. (…). Malheureusement les Marseillais n’ont pas souhaité reprendre le match. Dont acte. »

« L’arbitre était avec nous », soutient Pablo Longoria

Pour Pablo Longoria, il s’agissait dimanche de marquer le coup une bonne fois pour toutes après les événements déjà survenus à la Mosson lors du match Montpellier-Marseille début août. « On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français », a expliqué l’Espagnol au micro de RMC Sport.

Selon lui, les Marseillais n’étaient pas les seuls dimanche soir à douter que le match puisse reprendre dans des conditions de sécurité satisfaisantes. « L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match, a-t-il assuré. Mais la Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. »