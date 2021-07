Ce pari-là aurait rapporté le jackpot du siècle si l’on avait été en Angleterre, pays roi pour placer des mises sur à peu près tout et n’importe quoi. Selon L'Equipe, donc, Jocelyn Gourvennec devrait être le nouvel entraîneur du récent champion de France lillois, orphelin de coach depuis l’officialisation du départ de Christophe Galtier à Nice le 28 juin.

Plus de deux après sa dernière expérience sur un banc, c’était du côté de Guingamp et cela s’était soldé par une relégation en Ligue 2, le natif de Brest va donc rebondir dans un club qualifié d’office pour la Ligue des champions. Pas mal du tout, surtout si l’on se souvient que Gourvennec a bien failli faire son deuxième retour à Guingamp cet été, avec pour projet de rebâtir une équipe et un club en grande difficulté. Si rien n’est officiel et qu’il reste encore des détails à régler, l’affaire semble en très bonne voie et le Breton devrait alors s’engager pour deux saisons avec le Losc.