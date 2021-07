« On n’a pas d’entraîneurs, on n’a pas de joueurs et on n’a pas de nouvelles du président. Pour un club champion de France qui va jouer la Ligue des champions, c’est très inquiétant ». Quand on l’interroge sur la situation du Losc, Franck Deffenain, président d’une section de supporters du Losc, ne cache pas son interrogation.

Alors que le club nordiste a repris l’entraînement ce jeudi 1er juillet, on ne connaît toujours pas le nom du successeur de Christophe Galtier parti officiellement à Nice en début de semaine après de longues tractations entre les deux clubs. Un mois et demi après son incroyable titre de champion, le Losc est retombé de son nuage. Et le flou a laissé place à l’euphorie.

« C’est vraiment curieux comme situation et assez embêtant »

« C’est une situation atypique. Je n’ai jamais connu ça dans ma carrière de joueur. Tous les joueurs de l’effectif ont besoin de savoir à quoi va ressembler l’équipe et à quelle sauce ils vont être mangés. C’est vraiment curieux comme situation et assez embêtant. On pensait que les choses allaient suivre naturellement après l’officialisation du départ de Galtier mais ce n’est pas le cas. Tout ça ne fait pas très sérieux. De l’extérieur, ça va être perçu comme quelque chose de pas très crédible », estime Grégory Tafforeau, ancien capitaine du Losc.

Pendant que les joueurs ont débuté jeudi à Luchin les tests médicaux et physiques, les dirigeants sont encore en pleine tractation. Après Blanc, Favre et Vieira, ce serait désormais Claudio Ranieri qui tiendrait la corde pour venir s’installer sur le banc du Losc. Mais quel que soit l’heureux élu, tous les fans du club estiment qu’il est plus que temps d’être fixé alors que le championnat reprend déjà dans cinq semaines.

La campagne d’abonnements n’a pas encore été lancée

« Ce qui est bien c’est que Letang (président du Losc) n’a rien lâché, a défendu le club et a obtenu une belle indemnité (estimée à environ 5M€) pour le départ de Galtier. A l’inverse, tout ça a retardé le reste. Si le nom du successeur est acté en fin de semaine, ça ira. Mais si rien ne se passe d’ici la semaine prochaine, on va vraiment commencer à s’inquiéter », espère Antoine Meeschaert, président des Dogues d’Honneur, un groupe de supporters du Losc.

Même sentiment chez François Stock, responsable des Dogues du Net, qui trouve que le club tarde trop dans beaucoup de domaines « Au-delà de l’entraîneur, la campagne d’abonnements n’est toujours pas lancée aujourd’hui. On nous dit que ça va arriver mais on n’a pas encore les tarifs alors que d’habitude on est fixés début juin. Tout est en stand-by, on n’a aucune nouvelle. Tous ces éléments sont perturbants », reconnaît le supporter.

A cinq semaines de la reprise de la Ligue 1, le Losc n’a ni entraîneur, ni recrues, ni campagne d’abonnement, ni programme de préparation. Une incertitude rare et sans doute unique pour un champion de France en titre.