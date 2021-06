Euro 2021 EN DIRECT : La nuit n'a rien changé, les Bleus sont bien éliminés... Record d'audience depuis 2018...

10h24: Et pourtant, Pogba était monstrueux

Il fait partie de ceux pour qui on a encore plus de peine ce matin, avec Benzema. Paul Pogba a été immense pendant tout cet Euro, il a marché sur tout le monde en claquettes et encore hier il nous sort une frappe de l'espace. Quelques stats qui prouvent son influence dans le jeu des Bleus.

1 - Pogba in the Euro 2020:



🏅 33 duels won, more than any other player



🏅 11 fouls won, highest tally for a midfielder



🏅 9 through balls, more than any other player



Thanks. @paulpogba @ManUtd pic.twitter.com/RoD2pme7Y6 — OptaJean (@OptaJean) June 29, 2021

(Oui on sait il perd le ballon dans le rond central sur le 3e but suisse mais si on commence à lui en vouloir on fait quoi de tous les autres?)