Suède – Ukraine Euro 2021 EN DIRECT : Qui affrontera l’Angleterre en quart ? Venez vivre avec nous le dernier 8e de finale

BONSOIR ! Voilà, on en termine ce soir avec ces 8es de finale de l'Euro assez renversants dans l’ensemble, nous sommes bien placés pour le savoir en tant que Français… Sur le papier, la dernière affiche n’est pas forcément la plus pimpante. Mais on est curieux de savoir si la Suède va confirmer un premier tour commencé piano, avant de finir en tête de son groupe devant l'Espagne. En face, l'Ukraine s'est qualifiée sans briller des masses. Mais les Zintchenko, Yarmolenko et Yaremchuk peuvent donner quelques maux de tête aux copains de Lindelöf, le défenseur central de Manchester United. L’enjeu : s’offrir un quart de finale contre l’Angleterre, samedi à Rome.

» Parce qu’on veut basculer en beauté vers le Grand Huit de cet Euro, on se retrouve dès 20h30.