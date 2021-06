Euro 2021 EN DIRECT : Les Bleus à l'heure suisse ? La Belgique s'inquiète pour Hazard et De Bruyne

9h25: « Dans ce type de tournois, il faut savoir souffrir »

Tiens, les Belges n'ont pas eu trop l'air gênés par le fait de se qualifier après s'être fait bouffer tout le match par le Portugal dimanche. N'est-ce pas Thorgan Hazard (auteur d'une frappe splendide btw)

« Sur mon but, j'ai tenté ma chance. J'ai un bon ballon et dans ces matches, il faut forcer la chance. On élimine les champions en titre, ce fut très compliqué. Dans un tournoi, pour aller au bout, il faut savoir souffrir. Chacune des deux équipes attendait l'erreur de l'autre. Nous avons eu un peu de chance et Thibaut (Courtois) a sorti quelques beaux arrêts »