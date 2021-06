Belgique-Portugal 8e de finale Euro 2021 EN DIRECT: La première grosse occase est portugaise... Les deux équipes se craignent...

Ok, Allemagne-Angleterre n'est pas mal non plus, mais la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale c'est bien ce Belgique-Portugal diablement excitant. Le tenant du titre s'est qualifié dans la douleur dans le groupe des Bleus, et si Ronalo semble bien en jambes, il va falloir pour le collectif monter le niveau pour se mettre au diapason des Belges, impressionnants dans le sillage de Kevin de Bruyne. La relation sur le terrain entre le Citizen et Romelu Lukaku fonctionne à plein et constitue l'arme première des Belges. On va se régaler.

>> On se donne rendez-vous vers 20h45 pour la prise d'antenne, venez nombreux !