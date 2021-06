Croatie-Espagne Euro 2021 EN DIRECT : Sarabia permet à l'Espagne de tenir le nul à la mi-temps malgré une boulette d'Unai Simon... Suivez ce match en live avec nous

17h33: Les compos sont tombées, deux changements pour la Roja par rapport au dernier match, avec les entrées de Ferran Torres et Gaya. On penserait pas déjà à la suite chez Luis Enrique ?

🗒️ TEAM NEWS: Spain coach Luis Enrique makes two changes as Ferran Torres and José Gayà start for La Roja...



🇪🇸 Most exciting player on show? #EURO2020