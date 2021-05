Le château du Haillan, le siège social des Girondins de Bordeaux. — Clément Carpentier - 20 Minutes

Le processus de vente des Girondins s’est accéléré ce lundi avec le dépôt des lettres d’intention des différents candidats.

Au moins de dossiers locaux ont été déposés mais aussi des projets à dimension plus internationale. Les rumeurs font état d’un dossier porté par Didier Quillot ou par le groupe Fosun.

Une autre candidature franco-américaine très sérieuse s’est également positionnée. Un projet incarné par John Williams et auquel pourrait se greffer Pascal Rigo.

Ce n’est pas une assurance pour l’avenir mais les Girondins de Bordeaux restent un club très attractif. Ils peuvent le vérifier en ce moment à l’occasion du processus de vente du club après l’annonce du désengagement de King Street, le fonds d’investissement américain propriété des Marine et Blanc depuis 2018. Ce processus a connu un premier coup d’accélérateur ce lundi puisque les potentiels repreneurs avaient jusqu’à 17h pétante pour envoyer leur lettre intention. Une lettre non engageante auprès de la banque d’affaires Rothschild où ils présentent une première ébauche de leur projet de reprise pour le club et font une première offre de rachat.

« Il y aurait 6 ou 7 lettres d’intention. C’est énorme et cela prouve l’attrait du club, comparé par exemple à l’AS Saint-Etienne (autre club français en vente) », explique un fin connaisseur du football français. Alors qui sont-ils ? Dans ce genre de dossier, il est toujours extrêmement compliqué de le savoir étant donné les sommes d’argent en jeu. C’est d’ailleurs souvent le plus discret qui rapporte la mise au bout du compte. Mais dans le microcosme bordelais d’autres ont choisi une autre stratégie. Plusieurs candidats « locaux » ont publiquement dévoilé leur projet de reprise des Girondins de Bordeaux dans la presse ces dernières semaines : Bruno Fievet, Elie Simon et Pascal Rigo. Ils ont la particularité tous les droits d’être avant tout des supporteurs du club depuis tout petit.

Didier Quillot dans la danse ?

Le premier, chef d’entreprise installé en Suisse, a bien envoyé une lettre d’intention. Sa surface financière reste un gros point d’interrogation à ce jour. Le second est un Palois à la tête d’un groupe suisse spécialisé dans la FinTech, secteur qui utilise la technologie pour améliorer les services bancaires et financiers. Il souhaitait regrouper des investisseurs locaux pour reprendre le club mais il n’aurait finalement pas fait acte de candidature. Elie Simon aurait rejoint le projet de Bruno Fievet. Le troisième est un homme d’affaires bordelais qui a fait fortune aux Etats-Unis. Il est épaulé dans son projet par Stéphane Martin, ancien président du club. Pascal Rigo a lui aussi envoyé une lettre d’intention.

Stéphane Martin a déjà été président des Girondins en 2017-2018. - LOIC VENANCE / AFP

Des projets à dimension plus internationale ont également été déposés chez Rothschild. L’un d’eux serait porté par Didier Quillot, l’ancien directeur général de la Ligue de football professionnel, rapporte Sud Ouest. Son nom circule en effet autour des Girondins de Bordeaux depuis de nombreuses semaines. Il représenterait un fonds européen selon les informations de 20 Minutes. Mais dans le milieu, peu croient en ses chances de rafler la mise en raison du fardeau Mediapro qu’il porte avec lui. Et dans le contexte bordelais, cela risque d’énormément jouer.

Un projet franco-américain très solide incarné par John Williams

Parmi les autres candidats, il pourrait aussi y avoir Fosun. Ce conglomérat chinois n’est pas un inconnu du château du Haillan. En effet, il avait déjà essayé de racheter le club en 2015 avec notamment pour entraîneur dans son projet, un certain Zinédine Zidane. Fosun se serait de nouveau positionné six ans plus tard avec cette fois-ci un dossier piloté par Jorge Mendes, agent des plus grandes stars du football dont Cristiano Ronaldo, rapporte le compte Twitter Girondinfos. Pour rappel, le géant chinois a déjà repris Wolverhampton en 2016 et depuis l’ombre du Portugais flotte au-dessus du club de Premier League. Là aussi, difficile de voir les Girondins devenir un club satellite dans le contexte actuel et après l’échec retentissant de King Street. Ce lundi soir, certaines sources ont démenti à 20 Minutes cette information alors que d’autres affirment que Fosun a bien envoyé une lettre d’intention mais que le projet est porté par des Français.

Enfin, un autre projet d’envergure internationale a fait part de son intention de reprendre les Marine et Blanc. Comme évoqué par 20 Minutes dès le 23 avril, il s’agit d’investisseurs américains et français à la large surface financière et déjà implanté dans le sport en Europe. Ce dossier déposé porté par un Français négociait d’ailleurs depuis de nombreux mois avec King Street pour racheter le club avec qui ils étaient proches de trouver un accord en mars dernier avant que finalement les Girondins soient placés sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le projet est notamment incarné par le franco-anglais John Williams, ancien agent originaire de Lormont et actuel directeur sportif d’Amiens. « Croyez-moi, c’est du très solide ce dossier, il n’y a que des gens bien dedans », glisse un ancien dirigeant des Girondins. Stréphane Martin pourrait également faire partie de ce projet puisqu’il est « assez probable que Pascal Rigo se joigne à ce projet », explique un proche du dossier.