Yacine Adli, le milieu de terrian des Girondins. — AFP

Les Girondins ont obtenu leur maintien en Ligue 1 grâce à leur victoire à Reims (2-1) lors de la dernière journée de la saison.

Ils finissent à la 12e place et mettent surtout fin à une saison très éprouvante entre les mauvais résultats sportifs et le désengagement de King Street, le propriétaire du club.

En attendant le possible rachat du club, Jean-Louis Gasset ne semble pas compter partir de lui-même et se dit même prêt à poursuivre l’aventure.

Une lueur d’espoir au bout d’une saison noire ! Ce dimanche au stade Auguste Delaune, les Girondins de Bordeaux ont assuré leur maintien en Ligue 1 grâce à un succès face à Reims (2-1). Au bord du précipice ces dernières semaines, les Marine et Blanc terminent finalement même à une surprenante 12e place avec une troisième victoire en quatre matchs. « Je suis soulagé, savoure Jean-Louis Gasset, on finit en prenant 9 points sur 12 au mois de mai ! » Et il fallait bien ça pour se sauver après une deuxième partie de saison cauchemardesque entre des résultats sportifs catastrophiques avec 12 défaites en 17 matchs depuis fin janvier et une situation extra-sportive très compliquée avec le désengagement de King Street, le fonds d’investissement américain propriétaire du club.

« On est fatigué mais heureux », résume justement Alain Roche, le directeur sportif bordelais. Ce dernier match en Champagne fut un petit résumé de la saison des Girondins. Un début de rencontre sans envie et agressivité à l’image de ce duel perdu par Laurent Koscielny sur l’ouverture du score rémoise de Touré puis une réaction par sûrement l’un des joueurs les plus exemplaires de la saison, Yacine Adli. Le milieu de terrain a égalisé d’une très jolie reprise de volée avant la mi-temps. Beaucoup plus sûrs techniquement dans le second acte, les Marine et Blanc ont pris l’avantage grâce à Enock Kwateng sur un corner de Toma Basic. « On finit sur une bonne note et on gratte deux places au classement. C’est bien. On est quand même déçu de notre saison car on avait d’autres objectifs », avoue le deuxième buteur de la soirée.

« Pourquoi pas… », Gasset pas encore parti ?

Après la rencontre, Jean-Louis Gasset a fait un premier bilan. Pour l’ancien adjoint de Laurent Blanc, son équipe a fait une première partie de saison « acceptable » avant de « perdre le fil » avec notamment la blessure d’Otavio. Et il a assumé sa part de responsabilité : « Tout le monde a fait des erreurs, donc il ne faut pas se cacher. J’en ai fait, et beaucoup. » Il pense sûrement à son choix initial de recruter Hatem Ben Arfa et de lui donner les clés du camion. Un joueur qu’il a pratiquement fini par écarter en cette fin de saison pour la terminer à la place avec de nombreux jeunes sur lesquels il ne comptait pas du tout au départ. En tout cas, même au plus fort de la tempête il a tenu le cap. Et ça, personne ne pourra lui enlever.

Pour la suite comme le dit Jean-Louis Gasset, « on est dans le flou artistique » puisque si les Girondins se sont maintenus sur le terrain, il va falloir confirmer celui-ci en coulisse avec le rachat du club. Les candidats avaient jusqu’à ce lundi pour envoyer leur lettre d’intention à la banque d’affaires Rothschild. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’entraîneur bordelais est pourtant annoncé partant depuis plusieurs semaines :

J’aime ce métier même si parfois vous le trouvez injuste, ou trop difficile. Déjà, je vais me reposer car je suis fatigué. Mais je ne sais faire que ça dans ma vie. Si tout est réuni et que tout le monde est sur les mêmes planètes, pourquoi pas… Je pourrais continuer. »

Jean-Louis Gasset semble sans solution. - LOIC VENANCE / AFP

A l’instant T, il est tout de même difficile de l’imaginer sur le banc bordelais la saison prochaine pour la bonne raison que s’il y a un futur repreneur celui-ci viendra avec sa propre équipe sportive pour diriger le club avec l’entraîneur de son choix.