FOOTBALL Elle diffuserait 80 % de la Ligue 1 et 100 % de la Ligue 2

Un cameraman lors de Nice-Montpellier en avril 2021. — Lionel Urman/SIPA

Alors que l'incertitude plane toujours concernant les droits TV des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine, la Ligue de football professionnel songe sérieusement à créer sa propre chaîne de TV, annonce L'Equipe ce jeudi.

Cette chaîne, accessible via tous les opérateurs, diffuserait 8 matchs sur 10 de chaque journée de L1 – les affiches du samedi après-midi et du dimanche soir seraient vendues à Canal + contre quelque 380 millions d’euros - et 100 % de la Ligue 2. L’abonnement coûterait 10 ou 11 euros par mois.

Pression sur beIN Sports ?

L’idée a été présentée mercredi matin aux membres du Conseil d’administration de la LFP. Ces derniers se sont montrés enthousiastes, rapporte L’Equipe. Cette solution apporterait un minimum de garanties à chaque club, alors que les diffuseurs ne se sont bousculés pour faire des offres pour la période 2021-2024.

La LFP espérerait toutefois que ce projet incite beIN Sports, qui aurait depuis des semaines dans ses cartons un projet de chaîne dédiée au championnat, à se positionner une fois pour toutes. Mais elle se dit prête à se lancer s’il le faut. Une décision pourrait être prise début juin, à l’occasion du nouveau CA de la Ligue qui précédera une assemblée générale de l’instance.