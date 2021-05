Mbappé devrait débuter la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, mercredi, à la Mosson. — LLUIS GENE / AFP

Le PSG joue une grande partie de sa fin de saison mercredi soir sur la pelouse de Montpellier, avec l’espoir de sauver les meubles et de qualifier l’équipe pour la finale de la Coupe de France. En conférence de presse, mardi, Mauricio Pochettino a évidemment rappelé l’importance de ce rendez-vous et annoncé qu’il pourrait à nouveau compter sur Kylian Mbappé, absent lors de deux derniers matchs à City et Rennes. « Il a eu une lésion [au mollet], il faut être attentif. Mais il s’est bien entraîné ces deniers jours et il est parfaitement prêt pour jouer demain », a assuré l’Argentin.

Conscient que son équipe n’est pas la même avec ou sans l’international français, Poché a par ailleurs réitéré son souhait de « travailler encore de longues années avec Kylian », histoire d’en remettre une petite couche alors que la prolongation de Mbappé est toujours au point mort du côté du PSG.

Vivement la saison prochaine

Pour le reste, on sent que l’ancien coach des Spurs a hâte que la saison se termine afin, comme il le répète depuis son arrivée au club en janvier, de pouvoir travailler sereinement avec son futur effectif sur une saison entière et de réaliser une préparation physique de présaison digne de ce nom : « C’est sûr que ça serait bien de remporter la Coupe de France, ça nous permettrait de lancer la suivante, le nouveau plan, la nouvelle stratégie, de la meilleure façon. »

En parlant de la saison prochaine, saluons l’audace de notre confrère espagnol qui, sachant pertinemment que Pochettino se refuse à commenter la moindre rumeur mercato, a quand même tenté sa chance au sujet de Sergio Ramos qu’on dit intéressé par le PSG. « Je ne vais pas répondre à ça car peu importe ce que je vais dire, ça va être mal interprété, s’est-il justifié. Par respect pour le PSG et les autres clubs. On travaille pour améliorer l’équipe la saison prochaine mais pour le moment on est focalisé sur le match de demain. » Bien essayé.