Pour la première fois dans cette phase finale de la Ligue des champions, le PSG va aborder le match retour dans la peau du vaincu. Battus au Parc la semaine dernière, les Parisiens ont un défi immense à relever, mardi soir, sur la pelouse du futur champion d’Angleterre, motivé comme jamais à l’idée de voir enfin à quoi ressemble une finale de C1.

Quelques références à l'extérieur

Pas de quoi effrayer pour autant Marco Verratti, qui retient avant tout la chance qu’il a, avec ses coéquipiers, de pouvoir jouer cette rencontre. « C’est une grande équipe en face, une pelouse où il est difficile de gagner, mais on va mettre tout ce qu’on a pour aller chercher cette finale, a dit l’Italien en conférence de presse ce lundi. On est heureux de pouvoir jouer ce type de match. Tout le monde va le regarder, et nous on est les principaux acteurs, on a de la chance. »

De la chance, et quelques références sur lesquelles s’appuyer cette saison. « On a déjà joué de gros matchs à l’extérieur », a rappelé le milieu de terrain. Vainqueurs à Barcelone (1-4) et à Munich (2-3) lors des tours précédents, les Parisiens croient en leur étoile. « Ce n’est pas comme si on avait pris 4-0 et qu’il fallait un miracle. On est là, on est proches, on doit tout donner sur le terrain pour que ça tourne de notre côté », a ajouté Verratti.

«Il faudra être prêt à subir à certains moments»

Pour lui, « la clé principale, c’est jouer au ballon, se créer des occasions, et profiter, car le foot c’est aussi du plaisir. Ensuite bien sûr il y a le mental, les duels, la personnalité, car il en faut pour bien jouer. C’est un ensemble de choses. » Le PSG se prépare à souffrir, en tout cas, et à laisser le ballon aux Anglais.

« City est une équipe qui joue depuis cinq ou six ans avec cette philosophie, construite pour jouer de cette manière, a relevé l’entraîneur Mauricio Pochettino. Il faudra être prêt à subir à certains moments, mais dès qu’on en aura l’occasion il faut être très agressifs et marquer. » Parce que jouer au ballon et profiter, c'est bien, mais il y a quand même deux buts à planter - au moins - pour pour voir Istanbul, où se déroulera la finale.