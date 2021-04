Les expulsions à la noix, les huit défaites en L1, l'absence cheloue de Verratti pour un deuxième Covid en deux mois, l'incertitude autour du contrat de Mbappé, tout ça ne compte plus ou presque. Le PSG est là où il doit être, au pied de la montage. Six matchs pour enfin remporter la Ligue des champions, en commençant directement par l'Everest. Le champion en titre bavarois, l'équipe la plus impressionnante du plateau, en dépit de quelques trous d'air en février et du forfait de son arme atomique Lewandowski. Le Bayern faisait aussi peur en août, si ce n'est plus, et Paris n'avait pas été si loin, finalement. Un plat du pied mieux ajusté de Mbappé, et on se raconterait peut-être une autre histoire. L'heure de la revanche a sonné. Soyez bons.

>> Rendez-vous à partir de 20h30 à l'Allianz Arena. Préparez vos moufles, il paraît qu'il neige.