Florentino Perez. — OSCAR DEL POZO / AFP

Les 12 salopards n’est plus qu’un film de guerre des années 60, c’est aussi le surnom des clubs fondateurs de la Super Ligue, dont le projet vient d’être officiellement lundi, venant concrétiser la tempête de rumeurs dominicales. La guerre est donc lancée avec l'UEFA, bien décidée à défendre ce qu’il reste de sa Ligue des champions​.

« Douze des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, The Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham se sont unis en tant que clubs fondateurs », peut-on lire dans un communiqué, qui précise que les clubs fondateurs recevront « un versement en une fois de l’ordre de 3,5 milliards d’euros ». On commence avec moins que ça d’habitude au Monopoly, non ?