Salut les loubards ! On poursuit ce dimanche de fou en Ligue 1 avec cette affiche entre deux opposés, le FC Nantes, avant-dernier du championnat, et l’OL, qui se bat pour arracher une place sur le podium en fin de saison. Et après les nouveaux succès du PSG et de Monaco cet aprem, les hommes de Rudy Garcia n’ont d’autres choix que de s’imposer à la Beaujoire ce soir, sous peine d’être légèrement décroché à cinq journées de la fin. En face, les Canaris, qui n’ont plus gagné depuis leur exploit au Parc des Princes le mois dernier, peuvent revenir sur Nîmes, 18e, en cas de succès contre Lyon. Suspense en veux-tu en voilà, donc, dans notre bonne vieille Farmers League.

>> Rendez-vous vers 20h30 pour lancer cette belle soirée de foot.