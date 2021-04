FOOTBALL Vivement critiqués par les principaux groupes de supporters des Verts, et remis en cause par le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, les deux co-présidents de l’ASSE ont adressé mardi soir une lettre ouverte au « Progrès »

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, ici lors du seul titre remporté durant leur présidence commune à l'ASSE, la Coupe de la Ligue 2013. — GUY JEFFROY/SIPA

Après son succès contre Bordeaux (4-1) dimanche, l’ASSE (13e) a fait un grand pas vers son maintien en Ligue 1.

Ses coprésidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo viennent d’annoncer mardi, dans une lettre ouverte adressée au Progrès, leur volonté de passer la main.

Trois ans après l’échec de négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain Peak6, l’ASSE s’apprête donc à entrer dans une nouvelle ère.

Rien ne se passe comme ailleurs à l’ASSE. Quand après 15 ans d’une atypique présidence bicéphale, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent enfin communiquer sur leur souhait de « préparer l’avenir » du club, ils le font par le biais d’une lettre ouverte adressée mardi soir au Progrès. Y louant leur bilan depuis le rachat de l’ASSE pour six millions d’euros, notamment « les 56 matchs européens disputés », les deux actionnaires du club stéphanois annoncent surtout publiquement leur intention de passer la main.

« Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la continuité et dans la sérénité », indiquent les dirigeants dans cette lettre publiée par Le Progrès.

Romeyer et Caïazzo prêts à céder le club pour 20 millions d’euros ?

Respectivement président du directoire des Verts et du conseil de surveillance, Roland Romeyer (75 ans) et Bernard Caïazzo (67 ans) manquaient justement de « sérénité » depuis de longs mois. Ils se savent extrêmement critiqués par les principaux groupes de supporters de l’ASSE qui, à défaut de pouvoir assister aux matchs dans le Chaudron cette saison, multiplient les banderoles à L’Etrat pour réclamer la démission des présidents.

Dans une interview accordée à But ! la semaine passée, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a également estimé que « le club a besoin d’un nouveau souffle ». Après l’échec en 2018 de négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain Peak6, l’ASSE pourrait donc bientôt entrer dans une nouvelle ère. « Jamais démentie, l’attractivité de l’ASSE dépasse les frontières », insistent Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans leur courrier. D’après L’Equipe, ils seraient disposés à revendre leurs parts pour 20 millions d’euros.