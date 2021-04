Denis Bouanga a été victime d'insultes racistes dans une vidéo envoyée des membres du groupe de supporters des Magic Fans. — Mourad ALLILI/SIPA

Ambiance pesante à Saint-Etienne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Magic Fans, le plus puissant groupe de supporters des Verts, a publié sur son compte Twitter un message d’excuses après l’envoi par quelques membres d’une vidéo insultante à l’un des joueurs de l’équipe.

« C’est avec honte que nous sommes contraints de communiquer aujourd’hui, écrit l’association. Nous, Magic Fans, condamnons fermement ces propos et nous excusons auprès de l’ensemble des joueurs, du staff (…). Nous nous demandons encore comment un groupuscule de personnes n’ayant ni les valeurs ni la mentalité de notre groupe a pu déjouer notre méfiance envers des comportements comme ceux-là. »

Des excuses directement au centre d’entraînement

L'Equipe rapporte ce vendredi que le joueur visé par cette vidéo est Denis Bouanga. Tournée dans le local de l’association, elle contient des propos racistes et xénophobes. Extraits publiés par le quotidien sportif : « Sale négro », « l’ASSE est un club de race blanche » ou encore « Chalalalala, rentre chez toi ! »… Avant de publier ce message d’excuses, les leaders historiques des Magic Fans sont venus au centre d’entraînement de club jeudi matin pour le faire de vive voix devant les joueurs et le staff.

Denis Bouanga a reçu cette vidéo sur son compte Snapchat, à la veille de la victoire de Sainté à Nîmes, dimanche dernier. Choqué, il a eu le réflexe de la filmer avec un autre téléphone avant qu’elle ne disparaisse. Il ne l’a pas rendu publique, mais l’a immédiatement montrée à ses coéquipiers et à ses dirigeants. Comme le rapporte L’Equipe, ces derniers ont alors convoqué les responsables du groupe de supporters en début de semaine.

Une plainte contre X pour insultes racistes déposée

Les auteurs de la vidéo de la honte ont été exclus des Magic Fans. Le club a quant à lui rédigé un communiqué publié ce vendredi matin, dans lequel il « prend acte » du message du groupe de supporters. « Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées et choquées par le contenu de cette vidéo », est-il écrit. Une plainte contre X pour insultes racistes a été déposée auprès du procureur de la République.

« Ce qui s’est passé est inqualifiable, a commenté Claude Puel en conférence de presse ce midi. De la part des joueurs et de la part de Denis, il n’est pas question de faire un amalgame avec nos supporters qui ne représentent pas cet acte-là. Les choses ont été dites et faîtes. Ça touche le joueur, ses coéquipiers, le staff et le club. » L’ASSE, 15e et concerné par la lutte pour le maintien, reçoit Bordeaux dimanche pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.