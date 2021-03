Un mini mur qui vaut très cher. — J.E.E/SIPA

Malgré les difficultés, voire la peur, parfois, il y a le sentiment, avec quelques heures de recul, que le PSG a grandi mercredi soir face au FC Barcelone (1-1). Il a enfin tapé un très grand d’Europe en aller-retour en phase finale de Ligue des champions et a exorcisé ses démons catalans. Ça ne suffit pas à dire qu’il va réaliser dès cette année son rêve de remporter la C1, mais c’était une étape importante à passer sur le chemin.

« Moi, j’ai oublié ce qui s’est passé il y a quatre ans, a réagi Nasser Al-Khelaïfi en souriant au micro de RMC Sport. L’histoire va rester, mais on a joué et on a sorti le grand Barcelone, on est contents. » Le président parisien est tourné vers la suite. Une suite qu’il n’imagine pas sans ses deux joyaux, au cœur d’âpres négociations concernant leur prolongation de contrat.

« Neymar et Mbappé sont Parisiens, toujours ils vont rester Parisiens », a-t-il promis. On peut avoir un petit doute sur le « toujours », mais ce n’est pas le plus important, en fait. L’essentiel, à plus court terme, est la mission Ligue des champions. Et elle aura plus de chance de réussir avec eux que sans.