Ce mercredi soir, le Real Madrid va voyager léger du côté de Bergame à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Oh, on aurait pu vous parler des absences de Sergio Ramos, d’Eden Hazard ou encore de Dani Carvajal (sans parler de Marcelo, Militao, Valverde et Rodrygo), mais à côté du vide que risque de laisser Karim Benzema en attaque, tout le reste n’est que du pipi de gros matou. Touché aux adducteurs, la merveille du monde de Zinédine Zidane n’a pu faire le déplacement en Lombardie pour y affronter une équipe de Bergame qui n’a pas perdu grand-chose de ce qui faisait sa force collective la saison dernière. Il faudra donc faire confiance à Mariano Diaz pour planter côté madrilène ce soir. Voilà…

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer cette soirée tous ensemble.