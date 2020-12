Les Parisiens sont cuits. Rien d’étonnant, alors que l’on arrive à la fin d’une première partie de saison abordée sans préparation et qui s’est disputée au pas de charge. Thomas Tuchel n’a pas cherché à nier l’évidence ce samedi en conférence de presse. Ses joueurs sont « fatigués mentalement » et ont « besoin de petites vacances » pendant les fêtes, afin d’aborder la phase « décisive » de la Ligue 1 en janvier, a-t-il observé.

« Je suis convaincu qu’on ne perdra pas le championnat maintenant. Janvier et février seront décisifs, ce sont des mois après des vacances, sans Ligue des champions (jusqu’à mi-février), ça va être plus facile d’être pleinement concentrés sur la Ligue 1 », a déclaré le technicien allemand, qui a donc minimisé l’importance du choc de dimanche face au leader lillois.

« Les autres équipes ont moins peur [de nous] »

Il s’est d’ailleurs dit soulagé que la Ligue 1 fasse relâche fin décembre alors que la Premier League anglaise, elle, aura les traditionnels matchs du « Boxing Day » (26 décembre) et un rude enchaînement de rencontres jusqu’à début janvier. « C’est bien comme ça, parce qu’on a besoin de petites vacances », a souligné Tuchel, qui a annoncé que son groupe ne reprendrait l’entraînement que le 3 janvier, avant un déplacement à Saint-Etienne le 6 janvier pour la 18e journée de L1.

Le PSG, sur la brèche depuis cet été avec le « Final 8 » de Ligue des champions à Lisbonne, où il a atteint la finale, ressent une certaine lassitude psychologique qui peut profiter à des rivaux comme Lille. « Les autres ont moins peur, les autres savent que nous sommes dans un état un peu fatigué physiquement et mentalement, ça donne une possibilité de combattre avec nous », a-t-il développé.

Tuchel explique pourquoi Neymar ne fait pas partie du «conseil des sages» via @20minutesSport https://t.co/FIJSu7XlNl — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 12, 2020

« On a beaucoup de blessures, d’absents, on peut sentir que nous sommes fatigués mentalement. (…) Lille est un grand challenge pour nous car Lille très fort. C’est toujours un grand défi, mais je pense que nous sommes prêts pour ça, a-t-il poursuivi. On arrive face au leader pour prendre peut-être la première place. On a le droit d’être confiants en nous. »

Au passage, alors que le PSG (2e avant cette 16e journée) est bousculé de manière inhabituelle cette saison en Ligue 1, Tuchel a rappelé que c’était le cas aussi dans les autres grands championnats européens où aucun des traditionnels cadors n’a encore pris le large. « Je m’attends à un classement plus serré que l’an dernier, mais ce n’est pas un sprint, une saison de L1, c’est un marathon », a-t-il conclu.

N.C. avec AFP