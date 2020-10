Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. — G.Souvant / AFP

Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Monaco, dimanche (17 heures), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1.

Jean-Louis Gasset cherche des solutions pour que son équipe arrête d’avoir des moments d’absence, surtout en début de match, et appelle ses joueurs à être ambitieux.

Les Bordelais semblent parfois souffrir d’un complexe d’infériorité. 20 Minutes se penche sur la question avec Denis Troch, ancien coach devenu préparateur mental.

C’est un sentiment de déjà-vu. Peut-être pas forcément pour Jean-Louis Gasset. Mais assurément pour les supporteurs des Girondins de Bordeaux. Le fait de voir leur équipe commencer une rencontre de façon complètement apathique comme lors de la victoire contre Nîmes, dimanche dernier. Ce constat ne date pas d’aujourd’hui comme celui de voir les Marine et Blanc s’arrêtaient totalement de jouer à partir du moment où ils mènent au score. Dans un passé récent, ils ont quelqu’un sur le banc à pointer ce problème : Gillot, Sagnol, Gourvennec ou encore Sousa à son arrivée.

Jean-Louis Gasset, lui, le constate au fur et à mesure depuis le début de la saison. A Angers, il avait vu son équipe « encore démarrer très timidement, comme un peu paralysé. » A Marseille, il a carrément vu des joueurs « complètement tétanisés » avant même la rencontre. Nîmes a finalement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. L’entraîneur bordelais a fini par craquer et fait deux changements dès la 40e minute de jeu. « Souvent, on nous reproche de trop tarder », se justifiera-t-il à raison. En tout cas, le mal semble profond.

Un complexe d’infériorité au fil du temps ?

A ce sujet, l’homme à la caquette parle même d’un « grand problème » à propos de ces périodes d’absence et de rappeler que « de voir une équipe timide dans un stade vide, c’est une horreur. » Personne ne dira le contraire. Les joueurs eux-mêmes reconnaissent ce mal récurrent. Puisqu’il dure depuis plusieurs saisons, il ne peut pas être physique. Technique ? Difficile à expliquer quand c’est face à Angers ou Nîmes et que maintenant il y a un minimum de talent avec Ben Arfa. Le problème est bien dans la caboche comme on dit.

Bordeaux-Nîmes : Pourquoi Benoit Costil a raison de dire que les Girondins ne jouent plus dans la cour des grands ? https://t.co/Q74rYvrdmP via @20minutesBord pic.twitter.com/jLRqse5ldU — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) October 24, 2020

Ancien entraîneur en L1 et L2, Denis Troch devenu préparateur mental en a fait sa spécialité : « Il y a toujours une explication à un mal surtout s’il devient fréquent et donc toxique pour un groupe. Déjà, il ne faut pas être dans le - c’est comme ça de toute manière – il faut à tout prix travailler dessus et commencer par démystifier cette situation. » Mais quoi ? Le déclassement sportif du club ? Un soi-disant complexe d’infériorité face aux écuries supposées plus fortes comme Monaco, ce dimanche (17h) ? Car si contre certaines équipes ça passe, face à ceux du haut de tableau ça ne passe plus et depuis un bout de temps.

S’il n’aime pas qu’on utilise cette expression de « syndrome d’infériorité », Denis Troch reconnaît qu’il peut s’installer au fil des années. Et c’est la pire des choses à l’écouter : « Ne pas agir et le laisser s’installer peut être terrible car avant même le match l’équipe adverse va avoir un ascendant. D’une certaine manière, on lui donne notre force et on perd la nôtre. On se tire une balle dans le pied. » Il appelle les joueurs « à prendre conscience » de la situation et « collectivement car le problème n’est pas individuel puisque des joueurs n’avaient sûrement pas cette peur en eux quand ils étaient dans d’autres clubs. »

Gasset veut des joueurs ambitieux

Même si un entraîneur doit souvent être un fin psychologue, il avoue que « c’est compliqué pour lui car il doit prendre du recul, de la distance par rapport à la situation tout en étant souvent dans l’émotion avec ses joueurs pour transmettre sa volonté et ses idées. » Pourtant, « il va bien falloir trouver une solution » comme le répète Jean-Louis Gasset. « Il est suffisamment expérimenté pour savoir ce qu’il doit faire », ajoute Denis Troch.

L’entraîneur bordelais a déjà un avantage par rapport à ces prédécesseurs. Il a cinq changements contre trois avant. Ça aide quand il faut secouer une équipe au bout de 30 minutes de jeu. Mais il ne peut pas faire ça à chaque fois : « Je cherche le truc. Il faut qu’ils se lâchent dès la première minute et qu’on arrive à faire un bon résultat chez une équipe qui est plus forte que nous (sur le papier). » Ce fameux déclic. Ce match référence. Pour réussir cela, il appelle aussi souvent qu’il peut ses joueurs « à ne pas se suffire de ce qu’ils ont » :

Il faut arrêter de se contenter du peu qu’on a, de ce que l’on fait. Il faut avoir cette ambition. On a des jeunes joueurs qui espèrent devenir des grands joueurs, il faut le montrer et pas le montrer un coup sur quatre. Les grands joueurs sont bons à tous les matchs. Il faut arrêter avec on gagne, c’est bien, on perd, ce n’est pas grave ! Ça va pas le faire avec moi ! »

Il prévient. Mais Jean-Louis Gasset espère surtout au fond de lui que son équipe « aura cette ambition de faire mieux qu’une année de transition. » Sinon, elle pourrait être longue. Mais comme souvent, ça, c’est aux joueurs d’en décider !