ASSE-Stade Rennais EN DIRECT : Stéphanois et Bretons veulent confirmer leur entame canon… Suivez le match avec nous…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On va vous faire vivre depuis le stade Geoffroy-Guichard, ce samedi à partir de 16h45, une rencontre de Ligue 1 sentant bon le prolongement de l’été. Avec trois succès et un nul lors des quatre premières journées de championnat, l’ASSE et le Stade Rennais ont en effet pris la tête (avant le succès vendredi du Losc contre Nantes) en s’appuyant sur un jeu prometteur et de surprenants jeunes. C’est surtout vrai pour les Verts, puisque Claude Puel a encore convoqué 11 joueurs formés au club ce samedi. Les noms de Maçon, Moueffek, Neyou ou Rivera ne vous disent absolument rien ? Venez les découvrir avec nous cet aprem au révélateur de la bande à Eduardo Camavinga, qui se lance parfaitement dans une saison de découverte de la Ligue des champions. Auteur d’un but et d’une passe décisive pour ses débuts professionnels la semaine passée, le latéral rennais Adrien Truffert a été positif au Covid-19 et sera donc absent, tout comme Maouassa, Grenier, Léa-Siliki et Niang (tous blessés). A Sainté, il manque surtout Debuchy, Abi et Gabriel Silva (blessés), et on ne parle plus de Ruffier, Khazri, Boudebouz, Palencia et Trauco, mis de côté par Puel. Principal bémol à cette alléchante affiche : il n’y aura même plus entre 3.000 et 4.500 spectateurs comme lors des deux premiers matchs dans le Chaudron. Face aux nouvelles mesures sanitaires (jauge maximale de 1.000 personnes), l’ASSE a opté pour un huis clos total. Et cette (non) ambiance, on a toujours du mal à s’y faire.

» Pour vibrer avec nous devant cet ASSE-Rennes, rendez-vous par ici cet aprem dès 16h45, avec un coup d’envoi à 17 heures…