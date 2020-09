Son absence au stade, pour la demi-finale et la finale de la Ligue des champions féminine en Espagne, n’annonçait rien de bon. C’est bel et bien à contrecœur qu’ Ada Hegerberg n’était pas à Bilbao puis à Saint-Sébastien la semaine passée pour soutenir ses coéquipières lors de cette compétition remportée par l’OL. Le club lyonnais a décidé mardi soir de communiquer sur la situation médicale de son attaquante vedette, premier Ballon d'or de l’histoire en décembre 2018.

Pour l’OL, son genou droit est « aujourd’hui guéri », après son opération, le 4 février dernier, à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur. C’est la raison pour laquelle la Norvégienne de 25 ans était initialement du voyage au Pays basque pour le Final 8, avant de n’être finalement pas retenue dans le groupe pour affronter le Bayern Munich en quart de finale le 22 août.

Le communiqué médical de l’OL évoque par contre une autre blessure de sa joueuse, « gênée depuis avril 2019 par une douleur persistante au tibia gauche ». Il s’agit d’une « fracture de fatigue » avec des douleurs « persistant au fil des entraînements ». Ada Hegerberg a donc été opérée vendredi de cette fracture de fatigue du tibia gauche.

Every time I step on the pitch I'm giving 100%, and sometimes the body says stop. While my knee has fully recovered and is ready to go, I took advantage of this particular period to take care of a year old injury. This is just a slight delay. See you guys very soon! 💪