Première buteuse du match, Eugenie Le Sommer soulève la Ligue des champions pour la septième fois de sa carrière, après un nouveau succès e finale dimanche contre Wolfsburg (3-1). Clive Brunskill / POOL — AFP

Les Lyonnaises ont soulevé ce dimanche leur septième Ligue des champions en battant Wolfsburg (3-1), notamment grâce à une première période enthousiasmante.

Il s’agit aussi du cinquième sacre de rang pour un OL désormais de la même dimension, chez les filles, que le Real Madrid de Di Stefano, titré de 1956 à 1960.

Une performance XXL et même « légendaire », comme l’a salué Jean-Michel Aulas, grand bâtisseur de cette équipe.

Elles sont encore et toujours sur le toit de l’Europe. Avec sept sacres sur les dix dernières éditions de la Ligue des champions, et même désormais cinq de rang, les Lyonnaises incarnent la gagne à la française. Les joueuses de Jean-Luc Vasseur, quatrième entraîneur titré avec cette équipe, n’ont pas réellement tremblé dimanche pour écarter Wolfsburg (3-1) lors du dénouement du Final 8 à Saint-Sébastien (Espagne).

Même privé de quatre titulaires indiscutables dimanche, entre Ada Hegerberg, Amandine Henry, Griedge Mbock (blessées) et Nikita Parris (suspendue), l’OL a notamment survolé la première période, fructifiée par le réalisme d’Eugénie Le Sommer (1-0, 26e) et une sublime frappe lointaine de Saki Kumagai (2-0, 45e).

Un seul tir cadré, mais un but pour Wolfsburg

« C’est beaucoup d’émotion de pouvoir gagner cette finale. C’est incroyable de remporter cinq Ligues des champions consécutives. Je suis vraiment fière de l’équipe », s’est réjouie au micro de Canal + Delphine Cascarino, en feu sur son côté droit et logiquement élue meilleure joueuse du match par l’UEFA.

Même le but surprise d’Alexandra Popp (2-1, 59e), sur le seul tir cadré de la soirée côté allemand, n’a pas réellement semé le doute dans le camp lyonnais, libéré par le troisième but de Sara Björk Gunnarsdottir (3-1, 89e).

« Il a fallu chaque année se renouveler et innover »

« C’est dur de remporter cette coupe, on se bat chaque année pour ça et on va savourer, apprécie Wendie Renard. On veut laisser une trace et maintenant il faut aller chercher la sixième Ligue des champions consécutive pour battre ce record. » Ce record, c’est celui d’un Real Madrid de Di Stefano tellement conquérant chez les hommes dans les années 50 qu’il avait remporté cinq C1 de rang (de 1956 à 1960).

L’OL est bien son pendant au féminin. « C’est légendaire, s’enthousiasme Jean-Michel Aulas. Il a fallu chaque année se renouveler et innover ». Louant « une résilience à la victoire et un instinct de se remettre en cause », le président lyonnais a bâti au fil du temps une machine à gagner. Toute l’Europe en est plus que jamais convaincue.