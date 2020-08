Wolfsburg-OL EN DIRECT : Le Sommer valide le début de match de patronnes des Lyonnaises (1-0)...

Bien le bonsoir à tous les 20 Minutos ! Bienvenue pour ce choc de Ligue des champions entre Wolfsburg et l’OL qui sent bon les prolongs, voire les tirs au but, et le match de haut niveau bien accroché comme il faut. L’enjeu est colossal pour les Lyonnaises, qui rêvent d’une septième Coupe d'Europe, et même d’une cinquième consécutive, en mode Real Madrid d’un autre temps (de 1956 à 1960 avec Di Stefano, ça vous parle bien, hein ?). Habitué à malmener le PSG comme cela a encore été le cas mercredi en demi-finale (1-0), l'OL a quasiment le même ascendant psychologique sur Wolfsburg, depuis sa cruelle défaite en finale contre le club allemand en 2013 (0-1). Jugez plutôt : finale 2016 (1-1, 4-3 aux tirs au but, on en était à Reggio Emilia), quart de finale 2017 (2-0, 0-1), finale 2018 (4-1, le tout en prolong, merci Shanice van den Sanden) et quart de finale 2019 (2-1, 4-2), tout a toujours tourné dans le sens de la bande à Wendie Renard. Cette fois, l’absence de quatre pièces maîtresses pour l’OL, la défenseure Griedge Mbock et la buteuse Ada Hegerberg, blessées de longue date, plus Amandine Henry (mollet touché en quarts) et Nikita Parris (expulsée contre le PSG), pourrait être très préjudiciable. Mais au vu de ses passionnantes conquêtes depuis dix ans, cette machine à gagner lyonnaise ne manque pas de ressources. On a hâte de vite partager tout ça avec vous sur 20 Minutes.

» Rendez-vous à 19h45 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 20 heures