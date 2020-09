Le 15 août, Jeff Reine-Adélaïde fêtait une qualification inespérée dans le dernier carré de la Ligue des champions avec Moussa Dembélé. 15 jours plus tard, il ne parle que de sa frustration et de ses envies de départ...FRANCK FIFE / POOL — AFP

Jeff Reine-Adélaïde est devenu l’été dernier la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, avec 25 millions d’euros (plus 2,5 millions d'euros de bonus) en provenance d’Angers.

A 22 ans, l’international espoirs a connu une saison gâchée par une grave blessure au genou droit l’ayant privé de terrain à partir du 15 décembre.

De retour dans la lumière grâce à la Ligue des champions avec l’OL, celui-ci vient pourtant de signer deux déclarations de guerre à son club via des interviews tranchantes accordées ce mardi à RMC Sport et L’Equipe.

On aurait du mal à se lancer un jour sur un Top 10 historique des sorties médiatiques lunaires de footballeurs professionnels tant il y a de matière. Mais cinq jours après la belle performance de Karl Toko-Ekambi dans le registre, son (futur ex-)partenaire Jeff Reine-Adélaïde a fait très fort ce mardi. Sur le coup, on n’avait rien vu venir, à la fois car le milieu de 22 ans revient tout juste d’une rupture du ligament antérieur du genou droit (le 15 décembre contre Rennes) ayant tronqué sa première saison à Lyon, mais aussi parce qu’il a participé à toutes les rencontres de l’épopée européenne de l'OL, de Turin à Lisbonne (49 minutes en trois matchs), et qu’il se trouve actuellement dans un contexte favorable avec l’équipe de France espoirs.

Jackpot donc ici, d’autant que l’ancien Angevin a balancé son intrigant mal-être dans deux médias, RMC Sport et L’Equipe. « Je ne comprends pas ma gestion, peste l’intéressé. Je me suis battu sans relâche pendant six mois à la suite de ma blessure. C’est donc très frustrant de se retrouver dans une situation où tu ne joues pas, qui plus est sans avoir d’explication. J’avais un rôle en Ligue des champions, qui était d’entrer et d’apporter à l’équipe. Je pense l’avoir bien fait, mais rien n’a changé derrière. »

« Le dialogue est au point mort »

Derrière, c’est donc un seul match de championnat, dans lequel Jeff Reine-Adélaïde est entré en jeu 23 minutes contre Dijon (4-1), malgré l’absence d’Houssem Aouar. Eh non, vous ne rêvez pas, sa non-titularisation dans cette affiche ouvrant la saison de Ligue 1 de l’OL a fait dégoupiller la recrue la plus chère de l’histoire du club (25 millions d’euros + 2,5 millions d'euros de bonus)… Que souhaite-t-il donc désormais en pointant clairement la gestion de Rudi Garcia à son égard ?

On s’est entretenu avec le coach, on a discuté avec la direction… mais rien ne bouge. Chacun a un discours différent. Quand on me dit quelque chose la semaine, ce n’est déjà plus la même chose le week-end. Je souhaite donc qu’on puisse trouver une solution avant la fin du mercato. J’ai la désagréable sensation de ne pas être considéré à ma juste valeur. Cette situation ne peut plus durer. Puisque le dialogue est au point mort, je souhaite tout simplement un autre projet. Rien n’est impossible dans le football, mais ça devient difficile d’imaginer mon avenir à l’OL. »

« Comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? »

Cette petite bombe médiatique va secouer le club, qui se préparait plutôt à perdre d’autres joueurs offensifs majeurs durant ce mercato, comme Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay. Qu’il se soit déjà trouvé un point de chute ou pas cet été, le départ de l’international espoirs, après seulement 23 matchs et deux buts inscrits sous le maillot lyonnais, semble pourtant inéluctable.

Via une interview dans la foulée dans L'Equipe, le directeur sportif Juninho se montre compréhensif avec les sorties médiatiques de son joueur et il souhaite calmer le jeu quant à ses envies de départ : « Pour Jeff, on a investi 25 millions d’euros et on compte sur lui. Il va beaucoup nous aider. Ça ne fait même pas un an qu’il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? ». « L’OL est un club historique et il y a beaucoup de respect à avoir vis-à-vis de lui », rappelle pour sa part Jeff Reine-Adélaïde à la fin de son interview dans L'Equipe. Il vient étrangement de faire tout l’inverse ce mardi.