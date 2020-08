Rudi Garcia, ici lors de la nette victoire (4-1) de l'OL vendredi face à Dijon. Philippe DESMAZES — AFP

Demi-finaliste surprise de la Ligue des champions et probant vainqueur contre Dijon (4-1), vendredi pour la reprise de la L1, Rudi Garcia devrait actuellement être serein comme jamais depuis son arrivée à Lyon.

L’ex-coach de l’OM a pourtant tenu à répondre ces derniers jours aux critiques qui lui sont régulièrement adressées par des supporters sur sa gestion des jeunes joueurs.

Faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste sur certains exemples, il pourrait (encore) se mettre à dos une partie du public lyonnais.

Le calme ne semble pas intéresser Rudi Garcia. Au sortir d’un parcours inespéré au Final 8, et au vu du contexte sanitaire lié au Covid-19 pour la reprise du football, l’entraîneur de l'OL allait à coup sûr s’offrir un répit dans sa relation houleuse avec une grande partie des supporters lyonnais. Oui, sauf que celui-ci s’est vivement emporté, jeudi soir après une question posée… sur la chaîne de son club OLTV. Le présentateur lui a simplement demandé si la porte allait être « un peu plus ouverte » aux jeunes du centre de formation face à la perspective d’une saison sans Coupe d'Europe.

Or Rudi Garcia n’est guère enclin au dialogue sur cette thématique : « Alors là, ça va me permettre de me fâcher. J’ai l’impression qu’ici, quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en en faire jouer quatre. Quand tu fais jouer quatre joueurs, il faudrait en faire jouer huit, donc Il faut arrêter de me gonfler avec ça. Les jeunes, je les adore, ils sont là, ils sont bons et je les fais progresser pour qu’ils deviennent l’avenir de l’OL ».

🎙 @RudiGarcia après #OLDFCO "Il faut qu'on travaille encore la qualité des centres et les déplacements devant le but" pic.twitter.com/qo9RnAn4my — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2020

Kalulu et Gouiri n’ont pas eu leur chance

Ça ne sera déjà pas le cas pour le polyvalent défenseur Pierre Kalulu (20 ans), parti libre au Milan AC cet été car il n’a jamais eu sa chance avec le groupe pro, voyant même Rudi Garcia lui préférer Mapou Yanga-Mbiwa. Ni surtout pour le grand espoir Amine Gouiri, qui n’a pas eu droit à la moindre titularisation en Ligue 1 dans son club formateur. Depuis le dernier mercato hivernal, l’international Espoirs se sait encore plus barré avec les recrutements de Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere devant. A peine lancé dans l'élite dimanche par Patrick Vieira, l’attaquant de 20 ans a inscrit deux superbes buts contre Lens (2-1).

🔥 Mesdames & Messieurs : Amine Gouiri vous souhaite un bon début de semaine ⚽️🔴⚫️ pic.twitter.com/9JX9ZCzozc — OGC Nice (@ogcnice) August 24, 2020

De quoi mettre sous tension les nombreux accros à la « formidable académie », surtout au vu du modeste montant de transfert à 7 millions d’euros. Sans surprise, Rudi Garcia n’a pas mentionné Amine Gouiri dans sa démonstration de ses talents de « formateur » sur OLTV. « Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Melvin Bard, c’est moi qui les ai fait jouer ici et personne avant moi », a-t-il insisté, très remonté. C’est surtout vrai pour Rayan Cherki, lancé dans le grand bain à moins de 17 ans.

Denayer préféré à Caqueret au milieu pour un choc en Russie

Pour Maxence Caqueret (20 ans), c’est difficile d’oublier que même Jason Denayer lui a été préféré à un poste inhabituel au milieu lors d’un match déterminant de Ligue des champions à Saint-Pétersbourg (2-0). Sans le départ anticipé de Lucas Tousart au Hertha Berlin, il ne fait guère de doute que le brillant relayeur n’aurait pas eu la chance de se révéler aux yeux de toute l’Europe lors du Final 8. Quant au prometteur latéral gauche Melvin Bard (19 ans), courtisé par le Bayern Munich, il n’a connu vendredi que sa deuxième apparition avec les pros, après avoir vu Maxwel Cornet, pourtant attaquant, lui passer devant à la suite des blessures de Youssouf Koné et Fernando Marçal.

De Hazard à Cherki, Rudi Garcia est-il « un formateur dans l’âme » ? via @20minutesSport https://t.co/nddYx6JZj0 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 12, 2020

Rudi Garcia passe un cap dans le story telling lorsqu’il se replonge sur ses expériences passées, à l’OM, au Losc et surtout à l’AS Roma. « Jusqu’à preuve du contraire, je n’ai plus à prouver que Hazard, Gueye, Digne et Origi, c’est moi qui les ai fait jouer à Lille. Que Florenzi, Pellegrini, qui sont devenus internationaux, c’est moi qui les ai fait jouer à Rome, comme Kamara et Lopez à Marseille. »

« J’ai juste rappelé des faits »

Jusqu’à preuve du contraire, Eden Hazard avait déjà été (un peu) lancé par Claude Puel, Idrissa Gueye a attendu d’avoir 21 ans pour jouer avec Rudi Garcia, et surtout Alessandro Fiorenzi était déjà… international italien, avec 37 matchs de Serie A à la Roma au compteur à l’arrivée de Garcia en Italie. Quant à Lorenzo Pellegrini, il n’a disputé que 23 minutes en Serie A à Rome sous ses ordres, avant de se révéler à Sassuolo. Autant d’inexactitudes qui font le bonheur des twittos lyonnais depuis deux jours.

Quand Rudi Garcia a lancé Lionel Messi lors de sa victoire avec le Barça en Ligue des Champions 1992 😍😍😍 pic.twitter.com/DgO2biNVX7 — Hugo Hélin (@helinhz) August 28, 2020

Après OL-Dijon, Rudi Garcia a à nouveau changé de ton à l’évocation par un journaliste de l’entrée en jeu de Melvin Bard. « Melvin est bien rentré, il aurait pu faire mieux, comme tout le monde. Je me suis déjà exprimé sur les jeunes, celui qui va me poser la question maintenant s’y reprendra à deux fois? J’ai juste rappelé des faits. » Des faits très légèrement tronqués à son avantage donc.