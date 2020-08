OL-Dijon EN DIRECT : Lyon survole l'entame de match... Mais Scheidler se joue de Marcelo pour ouvrir le score (0-1)...

Les supporters lyonnais vont sérieusement devoir se mouiller la nuque ce vendredi (21 heures), au moment de se plonger dans une nouvelle saison de Ligue 1. Jamais pour l’OL le break estival n’avait été aussi court, avec neuf jours entre la demie de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-3) et ce match contre Dijon. Jamais non plus un suiveur lyonnais n’aurait imaginé voir Maxwel Cornet couler le Manchester City de Pep Guardiola sur un quart de finale européen. Cette parenthèse enchantée, coincée entre une année médiocre (et écourtée) en championnat (7e), et une autre sans adrénaline européenne donc, et avec des leaders sans doute amenés à partir (Aouar, Dembélé, Depay), est bien de l’histoire ancienne. On va donc vous liver ce soir dans un Parc OL à la folle ambiance (5.000 spectateurs maximum, et ouais, il va falloir apprendre à s’y faire) le retour à l’ordinaire face au DFCO. Dans le camp d’en face, les nostalgiques du Grand Lyon des années 2000 retrouveront Grégory Coupet, Peguy Luyindula et David Linarès, désormais entraîneur des gardiens, directeur sportif et coach adjoint en Bourgogne. Les plus optimistes/rêveurs pourront se dire qu’une folle saison à (enfin) concurrencer le PSG en L1, grâce à un effectif hyper riche pour une année sans compétition européenne, ne se manque sous aucun prétexte ce vendredi.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Dijon de reprise pour les Lyonnais, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…