Soirée quasi parfaite pour l’OM, vendredi, à Nîmes. Quasi, parce que les deux buts encaissés, après les trois pris contre Nantes le week-end précédent, dessinent une certaine fragilité défensive qu’on ne connaissait pas aux Marseillais cette saison. Mais on chipote. La victoire acquise aux Costières (2-3) permet à l’équipe d'André Villas-Boas de reprendre sa marche en avant et de regarder ce que vont faire ses concurrents pour la 2e place en sirotant un cocktail.

Le retour de Super Dario

« C’est une très belle victoire, méritée, on reprend notre chemin, apprécie AVB. On s’était parlé lundi pour se donner confiance, on restait la même équipe qui avait fait 17 matchs sans défaite et écarté les adversaires jusqu’à 11 et 12 points. Surtout, aujourd’hui [vendredi], les performances individuelles étaient de nouveau là. »

Celle de Dario Benedetto n’est pas passée inaperçue. L’Argentin, en difficulté de novembre à janvier, est bien reparti depuis quelques matchs. Il a cette fois claqué un triplé retentissant pour porter son total à 11 buts cette saison. « Il a été fondamental entre les lignes, il est venu chercher les ballons, il les a tenus, il a orienté le jeu de l’équipe, et a fait ce qu’il fait de mieux : marquer des buts, note le coach portugais. Onze buts, c’est très bon pour un joueur qui joue sa première saison en Europe. »

3 - Dario Benedetto v Nîmes ce soir :



- 3 tirs tentés, 3 buts ⚽️



- 1er Marseillais auteur d'un triplé en L1 depuis Thauvin le 25 novembre 2018 v Amiens



- 9 buts à l'extérieur, personne ne fait mieux en Ligue 1 cette saison



Grantatakan. pic.twitter.com/GaxnT0aljb — OptaJean (@OptaJean) February 28, 2020

Particularité de Benedetto, sur ces onze buts inscrits, neuf l’ont été à l’extérieur. Aucun Marseillais n’avait atteint ce total depuis l’immense Jean-Pierre Papin en 1991-1992. Voir son nom accolé à celui de JPP, c’est toujours bon signe quand on est attaquant à l’OM.