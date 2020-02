Payet a régalé sur Instagram — GERARD JULIEN / AFP

On mettra ça sur le compte de l’émotion. Blessé à la cuisse et resté à Marseille dimanche soir, Dimitri Payet a assisté au succès de l’OM à Lille (1-2) depuis son canapé. Mais le joueur a voulu partager sa joie à travers une story Instagram. Et ça vaut le détour. Avec le filtre chien sur la tête et une voix de crécelle, l’international français se lâche à base de « Oui mes bébés d’amour, on l’a fait. Oui mes soldats, c’est un énorme coup ».

Déclaration d’amour à ses coéquipiers et à « Mandandaaaa »

Et de se lancer dans une déclaration d’amour à ses coéquipiers. « Amavi, ce soir je t’aime. Tu m’as fait rêver. Rebelote avec Kamara » Oh Kamara. Oh Benedetto, Germain, le duo. Tout a fonctionné « Avant de finir par un « Mandandaaaaaaa » passé déjà à la postérité. Un grand moment vraiment avec ce très grand Payet.