Salut les gens ! Bienvenue sur ce premier live du week-end avec ce match entre le Nîmes Olympique et l’OM au stade des Costières. C’est toujours un déplacement important et périlleux pour les Olympiens chez leur voisin gardois et ce match ne devrait pas faire exception. Dans un stade bouillant, les hommes d’André Villas-Boas vont devoir s’arracher s’ils veulent se rassurer après la défaite face à Nantes au Vélodrome le week-end dernier. Mais ça s’annonce corsé puisque les Nîmois vont beaucoup mieux depuis le début du mois de février (3 victoires en 5 matchs), même s’ils sont toujours englués à la 18e place du classement.

>> Suivez Nîmes – OM en live à partir de 20h30 environ.