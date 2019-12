Yohann Pelé n'avait plus joué en Ligue 1 depuis la dernière journée de la saison 2018-2019, en mai dernier. — Pascal Guyoy / AFP

Appelé à la rescousse à la suite de la blessure de Steve Mandanda samedi à Metz, Yohann Pelé a assuré.

L’habituelle doublure a arrêté un penalty.

Ce geste a changé le cours du match : il a maintenu l’OM dans le coup, qui a finalement décroché le match nul (1-1).

Près de sept mois qu’il n’était plus apparu en Ligue 1. Samedi à Metz, Yohann Pelé a dû être surpris quand son coach lui a demandé d’enlever sa chasuble. C’était son heure ! Steve Mandanda venait de se blesser à la cheville droite sur une sortie mal maîtrisée (25e) et ne pouvait plus tenir sa place.

Peu inspiré face à un Metz solide et sérieux, petit faux pas qui aurait pu être un gros sans notre Pelé, réveillé pendant sa nuit 😂💙 Allez l’OM ! #TeamOM — Krumber 🔹 (@KRUMBER) December 14, 2019

L’habituelle doublure a mis un peu de temps à se préparer mais a vite été mise à contribution. Enfin, il a vite ramassé le ballon au fond de ses filets… Dix minutes après son entrée, « l’Albatros » était battu à bout portant par Nguette (0-1, 40e). Sur le coup, sa main gauche semblait un peu molle. Chacun se fera son avis, si débat il doit y avoir.

Yohann Pelé se l’est sûrement évité en seconde période, grâce à un « arrêt incroyable », dixit son entraîneur André Villas-Boas. L’action en question ? Tout simplement une parade sur penalty. Pas face à n’importe qui. Habib Diallo n’en avait jusque-là jamais raté de sa carrière, Ligue 1, Ligue 2 et championnat du Sénégal compris !

« Je pense que ça a relancé un peu notre match »

« J’avais choisi mon côté dès le début et je n’ai pas changé », raconte le gardien, qui s’est allongé sur sa droite, à mi-hauteur pour détourner la tentative. Un geste qui a évité à l’OM d’être mené 2-0. Et vingt minutes après, Radonjic égalisait (70e) pour offrir le nul aux siens (1-1). « Je pense que ça a relancé un peu notre match », poursuit d’une voix timide le grand gaillard de 1,96 m, sans vouloir trop tirer la couverture à lui. « Ça fait plaisir d’aider l’équipe ».

Trop modeste, Yohann Pelé ? Il s’est peut-être aussi souvenu de sa sortie un brin ratée devant Diallo (54e), qui aurait pu conduire à un nouveau penalty. Sauf qu’il y avait hors-jeu. Tant mieux pour lui et personne ne s’en souvenait après la rencontre.

Ses partenaires avaient donc plutôt envie de lui rendre hommage. « Son arrêt change la partie », a lancé Valère Germain, avant d’avouer toute sa confiance envers l’ancien Manceau. « La sortie de Mandanda ? Oui, on était déçu pour Steve mais pas perturbé. On a confiance en tout le monde dans le groupe. "Yo" a plusieurs fois prouvé par le passé qu’on pouvait compter sur lui. » « Il a de l’expérience et l’a montré », ajoute Jordan Amavi à propos d’un élément de 37 ans aux 231 matchs de Ligue 1.

La cheville de Mandanda « n’est pas trop gonflée »

L’habituel n°2 aura-t-il encore sa chance, samedi face à Nîmes ? Ce n’est pas impossible. André Villas-Boas s’est voulu rassurant mais assez flou sur le cas de Steve Mandanda. « La cheville n’est pas trop gonflée, j’espère que ce n’est pas très grave. L’équipe médicale va regarder s’il peut être rétabli pour le prochain match. On verra. » Au pire, et aussi pour le meilleur, le technicien a une deuxième solution en stock.