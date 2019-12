INFO «20 MINUTES» Le milieu de terrain brésilien est devenu un élément indispensable des Marine et Blanc

Otavio, le milieu de terrain des Girondins. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le Brésilien Otavio, arrivé aux Girondins en 2017, a prolongé son contrat jusqu’en 2022.

Après deux premières saisons compliquées, il est devenu le patron du milieu de terrain ces derniers mois.

Malgré les remous extra-sportifs, les dirigeants continuent d’avancer sur la construction de l’effectif.

Cela faisait plusieurs semaines que les dirigeants des Girondins de Bordeaux travaillaient dessus. Ce jeudi soir, ils ont enfin obtenu le feu vert de King Street, le fonds d’investissement américain actionnaire majoritaire du club. Le milieu de terrain brésilien Otavio va prolonger ce vendredi après-midi son contrat jusqu’en 2022 avec les Marine et Blanc.

Cette saison, le joueur arrivé au club à l’été 2017 a pris une nouvelle dimension en Ligue 1. Il est devenu indispensable à l’équipe de Paulo Sousa (15 matchs sur 17). Il a simplement été absent contre Angers et Monaco pour cause de suspension. En très forte progression, il a inscrit deux buts (mardi dernier contre Nîmes) et délivré deux passes décisives depuis le mois d’août. Cette prolongation ne signifie pas pour autant qu’il ne partira pas lors des prochains mercatos car le joueur est très sollicité notamment à l’étranger.

Pas d’obligation pour le prochain mercato

Malgré les remous extra-sportifs, Eduardo Macia continue d’avancer avec ses équipes en collaboration avec Paulo Sousa, l’entraîneur des Girondins. Cela semble confirmer que King Street qui devrait racheter très vite les parts de l’autre fonds d’investissement américain copropriétaire du club GACP n’a pas pour l’instant la volonté de revendre rapidement le club.

La première fois est toujours particulière.



Pour Otavio, ce sera un bon souvenir. pic.twitter.com/KatmGwwtqc — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 4, 2019

Selon nos informations, King Street n’a pas demandé aux dirigeants de vendre à tout prix certains joueurs mais simplement de trouver des solutions pour ceux qui ne jouent pas ou peu (Poundjé, Bellanova, Benrahou…). Le fonds d’investissement américain serait même prêt à renforcer l’équipe lors du prochain mercato.