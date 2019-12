FOOTBALL Les Bordelais se sont imposés largement face aux Crocos (6-0) dans un contexte extra-sportif de plus en plus compliqué

Josh Maja a inscrit le premier triplé de sa carrière. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le match Bordeaux-Nîmes a été interrompu pendant près d’une demi-heure à cause de la présence de supporters au bord du terrain.

Malgré ces nouveaux incidents, les Girondins continuent de briller sur le terrain avec une large victoire et un Josh Maja royal.

Frédéric Longuépée, le président délégué, a lui confirmé que King Street était là pour longtemps et qu’il ne démissionnerait pas.

Les 12.000 spectateurs du Matmut Atlantique s’en souviendront longtemps. Peut-être pas toute leur vie mais un petit bout de temps. Ce mardi soir, ils ont vécu une soirée hors du temps au cours de laquelle les Girondins ont écrasé Nîmes (6-0) avec un triplé de Josh Maja. Mais ce n’est pas forcément ce que l’on retiendra.

Car si le spectacle a une nouvelle fois été au rendez-vous sur le terrain, il a aussi eu lieu en tribunes. Le conflit entre la direction du club et les Ultramarines a en effet pris une nouvelle dimension avec l’interruption de la rencontre. Un incident rare et qui risque de coûter cher aux Girondins.

Les Ultramarines sur la pelouse

Ça ne pouvait que se passer comme ça. Face à l’interdiction de déployer leurs banderoles hostiles à la direction, le plus grand groupe de supporters bordelais ne pouvait pas rester les bras croisés. « Pour la première fois depuis des décennies, notre parole est bâillonnée, notre liberté d’expression est bafouée. Nous sommes sous la tribune, nous ne lâchons rien. Notre liberté n’est pas négociable », avaient tweeté les Ultramarines quelques minutes avant la rencontre.

Bordeaux-Nîmes : Le match interrompu une demi-heure par les supporters des Girondins https://t.co/J7LuQOr7Zc via @20minutesBord pic.twitter.com/K1zxfZuP39 — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) December 3, 2019

Leur réponse ne se fit pas attendre. Dès le début de la rencontre, certains de leurs membres ont sauté les barrières du Virage Sud pour s’installer au bord de la pelouse. Si dans un premier temps l’arbitre Clément Turpin a laissé jouer, il a fini par interrompre la rencontre à la 11e minute de jeu. Costil et De Préville ont alors essayé de raisonner leurs supporters mais sans succès.

Au bout d’une demi-heure, Frédéric Longuépée, le président délégué du club, dont les Ultramarines demandent la démission, a fini par céder. Les supporters ont pu déployer leurs banderoles « Contre King Street et ses deux pantins Longuépée et Thiodet [le directeur de la billetterie] » et « King Street : 80 % des parts et visible nulle part ») et ont regagné leur place.

🔴⚽️ Le match reprend mais à la prochaine apparition d’un supporter sur la pelouse, il sera définitivement arrêter annonce le speaker. Les @ub87officiel déploient leur banderole : « Contre King Street et ses deux pantins Longuepee et Thiodet » #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/i4gO2OhQsL — Clement Carpentier (@clementcarpet) December 3, 2019

Une interruption qui a un peu « fait chier » Yacine Adli car « on était chaud et il a fallu retourner aux vestiaires, ce n’est pas évident mais on a montré du caractère pour faire abstraction de tout ça ». Finalement, le Virage Sud a repris au fil des minutes ses encouragements sans faille envers l’équipe de Paulo Sousa entrecoupés de quelques « Longuépée démission ! »

Les tours de magie de Maja

Lui a vécu l’enfer avec son précédent club Sunderland. Alors ce n’est pas une interruption de match qui va faire peur à Josh Maja. Déjà buteur samedi dernier contre Reims, le jeune anglais a inscrit un magnifique triplé face aux Crocos ! Froid comme une lame, il a tout d’abord remporté ses deux face-à-face contre Bernardoni avant de conclure sa soirée d’une frappe dans la lucarne : « C’est le premier [triplé] de ma carrière, je n’avais jamais fait ça en Angleterre. Je ne suis pas un héros, je suis juste dans une bonne période », savoure-t-il.

4 - Josh Maja 🇳🇬 est devenu contre Nîmes le 4e joueur du Nigeria à inscrire un triplé en Ligue 1 sur les 50 dernières saisons, après Peter Odemwingie, John Utaka (3 fois) et Victor Agali. Majacien 🎩.#FCGBNO pic.twitter.com/texs5xzYwh — OptaJean (@OptaJean) December 3, 2019

Depuis le 20 avril 2014, aucun joueur des Girondins n’avait inscrit trois buts dans la même rencontre. Il s’agissait à l’époque de Cheick Diabaté. Cette saison, l’international nigérian en est lui à un but par match avec ses cinq réalisations. Une excellente nouvelle pour Paulo Sousa, son entraîneur :

« Il s’entend de mieux en mieux avec les milieux de terrain. C’est un buteur, il peut finir du droit, du gauche. Il progresse chaque jour. Il doit encore donner plus de profondeur à l’équipe et s’améliorer tactiquement. »

Et comme cela ne suffisait pas à la belle soirée bordelaise sur le terrain, Nicolas De Préville a marqué son sixième but de la saison et surtout, Otavio y est allé de son doublé. Incroyable mais vrai.

Pour Yacine Adli, ce n’est que « du bonheur » ! Et peu importe le contexte : « On est concentré à 200 % sur le terrain avec un coach extraordinaire avec qui il espère faire de grandes choses. » Ce mercredi matin, les Girondins sont sur le podium de la Ligue 1 et « sur le bon chemin » selon leur entraîneur avant de jouer « un match très excitant » contre l’OM (2e), dimanche (21h) au Vélodrome.

Nous sommes sur le bon chemin, au niveau de la mentalité, de l’idée de jeu. Nous rencontrerons surement de nouvelles difficultés, l’essentiel est de garder nos principes. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. pic.twitter.com/TfAd1sgumo — Paulo MCD Sousa (@paulomcdsousa) December 3, 2019

Longuépée sort du silence

Mais la soirée n’aurait pas été complète sans une prise de parole de Frédéric Longuépée. Le très discret président délégué des Girondins de Bordeaux ne pouvait pas rester sans réaction après les nouveaux incidents du début de soirée. Il a donc fait une déclaration ferme d’une minute et trente secondes :

« C’est une situation désolante pour le club. C’est inacceptable et ce n’est pas du tout l’image que l’on souhaite donner du football à Bordeaux. Comme vous le savez, King Street, l’actionnaire majoritaire du club, est engagé pour longtemps et je voudrais confirmer à tout le monde que je ne démissionnerai pas, je n’en ai jamais eu l’intention. »

Une mise au point extrêmement claire, que ce soit à titre personnel ou sur l’actionnariat du club. Selon nos informations, les deux fonds d’investissement américains King Street et GACP discutent toujours et pour l’instant rien n’est décidé, même si le premier souhaite toujours racheter les parts du second.