20h45 : Pour la première fois de la saison (si, si), Mbappé et Neymar vont débuter un match ensemble. Ils seront accompagnés par Ange De Marie en attaque. Ce qui veut dire que dans le 4-3-3 concocté par TT, Kyky va jouer en pointe. On a hâte de voir ce que ces trois ensembles peuvent donner. Sinon que dire d’autre ? Que Draxler est titu' au milieu et que Kurzawa a gagné le droit de venir faire un tour dans l’équipe (avant un possible départ au mercato d’hiver, rappelons-le).