Florian Thauvin ne retrouvera les terrains qu'en février 2020. — C. Paris / AP / SIPA

Le délai se rallonge. Florian Thauvin, qui était censé reprendre la compétition après la trêve, ne sera finalement pas disponible avant début février, selon son entraîneur André Villas-Boas. L’ailier de l’OM soigne une blessure à la cheville. Il a été opéré le 12 septembre.

« En février, il devrait être prêt à jouer », a estimé le technicien portugais mercredi en conférence de presse d’avant-match contre Brest, qui vient vendredi (20h45) au stade Vélodrome pour la 15e journée de Ligue 1.

« Le secteur médical est focalisé sur son retour à l’entraînement à mi-janvier, on reste dans cet objectif », a détaillé Villas-Boas. Thauvin « n’a pas encore repris la course. Pour les impacts, on prend conseil auprès de son chirurgien anglais, James Calder », a-t-il poursuivi.

« Un peu plus de temps »

Il faudra « un peu plus de temps » pour retrouver sa puissance physique, « deux, trois semaines pour regagner la forme et les minutes de jeu », a conclu « AVB ».

Je veux le voir repiquer dans l’axe à la 5’ tirer et frôler le but.

Recommencer une fois, deux fois, nous faire péter un câble à la troisième.

Puis finalement ça rentre, il finit le match à 1 but 1 passe dé et vous dites gneugneu ouais mais c’est Dijon... Bref Thauvin me manque — Arrowgance (@Arrowgance_) November 23, 2019

Marseille est privé depuis le début de la saison de son champion du monde, touché à la cheville droite pendant la préparation. Thauvin n’a joué que dix minutes en fin de match contre Saint-Étienne (1-0), le 1er septembre, avant de se résoudre à se faire nettoyer les cartilages par un spécialiste anglais, James Calder.

Thauvin reçoit tous les jours la visite à domicile d’un kinésithérapeute qui s’occupe de lui mais n’a pas encore retrouvé le chemin de la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM. Il fait également du vélo et de nombreuses longueurs en piscine, notamment au Cercle des nageurs.