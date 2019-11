Dimitri Payet a brillé face à l'OL de Rudi Garcia, le 10 novembre 2019 au Vélodrome. — AFP

Dimitri Payet a inscrit un doublé face à Lyon.

Il a habitué les fans de l'OM à de grandes prestations sans lendemain.

La perspective de l'Euro, en fin de saison, laisse toutefois penser que Dimitri Payet se donnera à fond cette année.

Il était enragé. Presque effrayant. Après son second but, face au virage Nord, Dimitri Payet a livré une célébration virile et gueularde. D’abord des hurlements vers le virage (« c’est moi, c’est moi ! »). Ensuite un geste viril en direction de ses attributs masculins. Enfin un retour vers le rond central, façon Musclor, biceps bandés.

« Je me suis libéré avec ce second but, et je voulais juste dire aux supporters qu’ici, on était chez nous et qu’on allait le montrer », a-t-il confié après coup. Avec un doublé (dont un penalty) et un match globalement parfait, Payet a porté l’OM, dimanche, pour lui offrir sa première victoire depuis plus de cinq ans face à l’OL en Ligue 1.

Aussi pour montrer aux supporters qu’il était bel et bien de retour, après une saison 2018-19 en demi-teinte, de longs passages sur le banc et une suspension bête en début d’année ? Après s’être illustré face aux micros, en critiquant son ancien coach Rudi Garcia, Dimitri Payet s’est exprimé sur le terrain.

« Grosse pression »

« Payet était très motivé, il a réussi un très bon match, j’espère qu’il va continuer », lance son coach André Villas-Boas. « Dimitri avait une grosse pression par rapport à ce qu’il a dit avant le match (sur Rudi Garcia), glisse Maxime Lopez. Je disais tout à l’heure que notre meilleur joueur, Flo (rian Thauvin) était absent. Il y a Dim’, aussi, et dans les grands matchs, les grands joueurs répondent présent. » Dommage que, dans le cas de Dimitri Payet, cela soit à ce point intermittent. Car quand il est au top, c’est un footballeur magnifique.

La dernière fois qu’on l’avait vu à ce niveau-là, c’était face à Leipzig, en Coupe d’Europe. Comme à l’époque, Dimitri Payet a réussi quasiment tout ce qu’il tentait ce dimanche. Son penalty, après six minutes d’atermoiements, est une réalisation parfaite, quasi innarêtable. Son second but est encore plus beau : un tacle rageur, un extérieur du pied pour lancer Lopez, un beau contrôle sur une passe puissante, deux dribbles, une frappe bien croisée.

« Dimitri a mis deux buts, mais il a aussi fait les efforts défensifs, a gardé les ballons et a fait jouer l’équipe », analyse Steve Mandanda. Pour Dario Benedetto, « c’était le meilleur joueur sur la pelouse avec Lopez, ce dimanche. » Jordan Amavi estime qu’il « fait du bien devant » et qu’il sublime toute l’équipe. Comme le dit Steve Mandanda, en guise de conclusion : « Quand on a un Dim’ comme ça, on ne peut qu’être performant. »

L’Euro comme objectif ?

Le problème, c’est que ce « Dim’ » là se fait rare. Et qu’il peut disparaître après un bon match, comme ça a souvent été le cas dans sa carrière. Sa forme physique est toujours incertaine : il semble encore afficher quelques kilos en trop. Il est sorti perclus de crampes, ce dimanche, en fin de rencontre. « C’était plus émotionnel que de la fatigue, je pense », tente-t-il de se rassurer. Dimitri Payet aura toute la trêve pour parfaire sa condition physique : il n’est pas convoqué avec les Bleus.

Pour les supporters de l’OM, l’échéance internationale qu’est l’Euro 2020, au printemps, est un motif d’espoir. Dans sa carrière, Dimitri Payet a toujours été plus motivé (et donc meilleur) quand il fallait gratter du temps de jeu en équipe nationale. Il en est sevré en ce moment : il n’a disputé aucune minute en bleu en 2019, et seulement 23 en 2018, contre 220 en 2017.

Payet il veut revenir en Équipe de France on dirait#OMLyon — Docteur D. (@thierry_918) November 10, 2019

Mais Payet sait que l’adjoint de Didier Deschamps Guy Stephan vient régulièrement en observation au Vélodrome. Il croit donc en ses chances. Et il a bien raison. Car qui d’autre que Payet himself pouvait penser que cet audacieux extérieur du pied finirait dans la lucarne de Leipzig, un soir d’avril 2018 ?