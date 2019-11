Une idée du folklore différente de l’autre côté des Alpes. Le chef des ultras du Hellas Vérone, Luca Castellini, a livré lundi des explications plus que douteuses après les cris racistes lancés par des membres de son virage à Mario Balotelli lors du déplacement de Brescia dans la cité de Roméo et Juliette.

Après l'entraîneur et le président du Hellas, visiblement sourds, c’est au tour du chef des supporters du Hellas de prétendre au micro de la radio vénitienne Radio Cafè qu’aucun acte raciste n’a été commis durant la rencontre. Seulement quelques personnes sont en cause selon lui : « Ces cris sont ceux de quatre personnes qui n’ont été entendus que par ceux qui ont réalisé la vidéo. Balotelli les a entendus dans sa tête. » Voilà le témoignage de Luca Castellini après visionnage des images prouvant ces nouveaux débordements racistes, avant de se justifier…

« Nous avons une culture identitaire d’un certain type, affirme-t-il. Nous sommes partisans de provocations qui prennent le joueur visé par les c…, celui qui a les cheveux longs, celui qui est chauve, le joueur du Sud, le joueur de couleur mais on ne le fait pas avec un instinct politique ou raciste. C’est du folklore, ça s’arrête là. Quand Balotelli a lancé le ballon, l’arbitre ne savait même pas pourquoi. Vous verrez que la tribune de Vérone ne sera pas sanctionnée. »

This shameful behaviour from #HellasVerona fans is disgusting and must be eradicated once and for all. @SerieA_EN are you watching? Shame on you for doing nothing and bringing disrepute to the #Italian league. With @FinallyMario all the way pic.twitter.com/mMxeIPtUbA