Le CUP face à Bâle en Ligue des champions en octobre 2016. — FRANCK FIFE

Dans un communiqué paru mercredi, le Collectif Ultras Paris (CUP), réunissant des supporters du Paris Saint-Germain, a fait savoir qu’il boycotterait les prochaines rencontres du PSG. Que ce soit en Ligue 1, en D1 féminine et même en handball, le CUP ne se déplacera plus au stade.

Dans un contexte visiblement tendu depuis plusieurs mois, le vase a débordé après des « provocations et tentatives d’intimidation » lors du dernier classico PSG-OM. Le groupe d’ultras demande expressément un changement de traitement quant à la sécurité de son virage. « Nous ne sommes plus en mesure garantir la sécurité des pensionnaires du virage devant cet acharnement conjointement orchestré par la préfecture de police de Paris, le SARIJ (Service d’accueil, de recherche et d’investigation judiciaires) et certains employés du club nostalgiques d’une époque où ils pouvaient agir en toute impunité. »

De retour au Parc des Princes depuis trois ans, le CUP accusait les pouvoirs publics d’exercer « une politique ultra-répressive » à l’égard des différents groupes de supporters s’étant alliés pour créer ce collectif. Une accusation qu’ils renouvellent après une « multiplication de signaux d’alertes envoyés » ces derniers mois. Le bras de fer est donc toujours de mise alors que le PSG se déplacera à Dijon sans ses supporters, vendredi.