Yaya Touré, 36 ans et quatre fois élu Footballeur africain de l’année (2011-2014) qui évolue désormais en Chine, accuse la Fifa de « se ficher » du racisme dans le football, après les cris de singe visant des joueurs anglais lors du récent Bulgarie-Angleterre.

Ce match qualificatif pour l’Euro 2020, disputé mi-octobre, avait été interrompu à deux reprises. Une frange du public bulgare avait également adressé des signes nazis aux footballeurs noirs, déclenchant un tollé au Royaume-Uni.

Les anglais qui répondent aux cris racistes et bras tendus des bulgares par un: « you racist bast**ds, you know what you are » #BULENG pic.twitter.com/rpOaZ0NoPs