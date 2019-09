L'émir du Qatar Tamim Al-Thani, propriétaire du PSG, dans les tribunes du Parc des Princes le 9 avril 2017. — Stephane Allaman/SIPA

Attention, le boss sera là. L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, sera présent dans les tribunes du Parc des Princes pour le choc de la première journée de la Ligue des champions face au Real Madrid, mercredi, indique Le Parisien du jour.

Il ne devrait pas se trouver très loin de Neymar, qui assistera également au match depuis les loges, comme Mbappé, Cavani, Draxler, Dagba et Kehrer, blessés. L'émir n'était plus venu au Parc depuis la douloureuse élimination face à Manchester United (1-3), en mars dernier. Il était là, aussi, lors de la défaite la saison précédente contre le Real Madrid (1-2). De quoi se faire une solide réputation de chat noir auprès des supporters.

Le Parisien a quand même mené sa petite enquête et, vérification faite, le souverain du Qatar a tout de même assisté à quelques victoires. MU et le Real sont mêmes ses deux seules défaites en tant que spectateur. Selon le décompte «pas forcément exhaustif» de nos confrères, il en est à 12 victoires, trois matchs nuls et donc deux défaites. Allez, l'espoir est permis.